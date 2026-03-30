Nincs megállás, tovább hízik az egyik legnépszerűbb befektetés – százmilliárd dollárnál is többet lehetett vele szakítani

Az erősödő piaci hullámzások és a sűrűsödő geopolitikai konfliktusok közepette is megmaradt a világ egyik legnépszerűbb befektetésének lendülete februárban. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona a brutális tőkebeáramlás és az emelkedő árfolyamok együttes hatására új csúcsra ugrott az Egyesült Államokban, és az iráni háború kirobbanásának előestéjén átlépte a 14 ezermilliárd dolláros szintet.

Szintet lépett a népszerű befektetés a tengerentúlon

A költséghatékonysága, diverzifikálhatósága és jó skálázhatósága miatt a kisbefektetők és az intézményi befektetők körében egyaránt kedvelt eszközkategória tengerentúli vagyona a januári 4 százalékos ugrást követően újabb 2,3 százalékkal ugrott meg az előző hónapban, meghaladva a 14 314 milliárd dollárt az LSEG Lipper pénzügyi adatszolgáltató kimutatása szerint.

A bő 316 milliárd dolláros gyarapodáshoz nagyobb mértékben a befektetők friss bevásárlásai járultak hozzá, 191 milliárd dolláros pénzbeáramlást eredményezve. A piaci hozamokra sem lehetett panasz, 125,3 milliárd dollárral gyarapították az ETF-portfóliók összértékét.

Az értékesítést

ezúttal is a részvény-ETF-ek vezették, 103,9 milliárd dollárral.

A kötvényes termékekbe 51,3 milliárd dollár friss megtakarítás érkezett,

a pénzpiaci ETF-ek pedig 18,5 milliárd dollárt szívtak fel.

Az alternatív eszközökbe kilencmilliárd dollárt helyeztek el,

az árupiaci termékek 6,9 milliárd dollárral gyarapodtak a befizetések révén.

A vegyes ETF-ek eközben 1,3 milliárd dollárt tudtak becsatornázni a piacról.

A kategória méretéhez képest – a teljes állomány 76 százalékát ilyen eszközök teszik ki – nem meglepő a részvény-ETF-ek dominanciája, a pénzpiaci ETF-eknél regisztrált közel 20 milliárdos bevásárlás kifejezetten erősnek számít. A likvid és alacsony rizikójú termékekbe történt jelentős átcsoportosítás a befektetők kockázati étvágyának csökkenését, óvatosságát jelezheti a bizonytalanabbá váló piaci környezetben.

Az amerikai pénzpiaci ETF-ek a harmadik legnagyobb tételben értékesített alkategóriának bizonyultak, amit csak az amerikai részvényekbe fektető portfóliók (26,4 milliárd dolláros) és a globális részvénypiaci ETF-ek (22,8 milliárd dolláros) tőkebeáramlása múlt felül.