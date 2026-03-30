Nincs megállás, tovább hízik az egyik legnépszerűbb befektetés – százmilliárd dollárnál is többet lehetett vele szakítani

Átlépte a 14 ezermilliárd dollárt a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona a tengerentúlon. Februárban ezzel új csúcsra ért a világszerte kedvelt befektetés.
K. T.
2026.03.30, 13:40
Frissítve: 2026.03.30, 14:11

Az erősödő piaci hullámzások és a sűrűsödő geopolitikai konfliktusok közepette is megmaradt a világ egyik legnépszerűbb befektetésének lendülete februárban. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona a brutális tőkebeáramlás és az emelkedő árfolyamok együttes hatására új csúcsra ugrott az Egyesült Államokban, és az iráni háború kirobbanásának előestéjén átlépte a 14 ezermilliárd dolláros szintet.

Tovább hízik a tengerentúlon a kedvelt befektetés , már több mint 14 ezermilliárd dollár fial az ETF-ekben / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

Szintet lépett a népszerű befektetés a tengerentúlon

A költséghatékonysága, diverzifikálhatósága és jó skálázhatósága miatt a kisbefektetők és az intézményi befektetők körében egyaránt kedvelt eszközkategória tengerentúli vagyona a januári 4 százalékos ugrást követően újabb 2,3 százalékkal ugrott meg az előző hónapban, meghaladva a 14 314 milliárd dollárt az LSEG Lipper pénzügyi adatszolgáltató kimutatása szerint.

A bő 316 milliárd dolláros gyarapodáshoz nagyobb mértékben a befektetők friss bevásárlásai járultak hozzá, 191 milliárd dolláros pénzbeáramlást eredményezve. A piaci hozamokra sem lehetett panasz, 125,3 milliárd dollárral gyarapították az ETF-portfóliók összértékét.

Az értékesítést 

  • ezúttal is a részvény-ETF-ek vezették, 103,9 milliárd dollárral. 
  • A kötvényes termékekbe 51,3 milliárd dollár friss megtakarítás érkezett, 
  • a pénzpiaci ETF-ek pedig 18,5 milliárd dollárt szívtak fel. 
  • Az alternatív eszközökbe kilencmilliárd dollárt helyeztek el, 
  • az árupiaci termékek 6,9 milliárd dollárral gyarapodtak a befizetések révén. 
  • A vegyes ETF-ek eközben 1,3 milliárd dollárt tudtak becsatornázni a piacról.

A kategória méretéhez képest – a teljes állomány 76 százalékát ilyen eszközök teszik ki – nem meglepő a részvény-ETF-ek dominanciája, a pénzpiaci ETF-eknél regisztrált közel 20 milliárdos bevásárlás kifejezetten erősnek számít. A likvid és alacsony rizikójú termékekbe történt jelentős átcsoportosítás a befektetők kockázati étvágyának csökkenését, óvatosságát jelezheti a bizonytalanabbá váló piaci környezetben.

Az amerikai pénzpiaci ETF-ek a harmadik legnagyobb tételben értékesített alkategóriának bizonyultak, amit csak az amerikai részvényekbe fektető portfóliók (26,4 milliárd dolláros) és a globális részvénypiaci ETF-ek (22,8 milliárd dolláros) tőkebeáramlása múlt felül.

A pólus másik végén, a befektetők leginkább a pénzügyi szektor részvény-ETF-jeitől szabadultak, 5,3 milliárd dolláros tételben, de közel 1-1 milliárd dollárt váltottak vissza az ázsiai részvénykitettséget adó, valamint a kriptoeszköz alapjaikból is.

A befektetési szolgáltatók versenyében január után februárban is leszorították az élről a globális piacvezető BlackRockot, melynek iShares márkanév alatt futó ETF-jeibe 40,3 milliárd dollár érkezett. A szintén amerikai Vanguard ezen könnyedén túllépve 58,7 milliárd dollár ügyfélpénzt szerzett. A harmadik helyen a ProShares futott be, 17,3 milliárdos pénzbeáramlással.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen  

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak, és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett alapok között.

