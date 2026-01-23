Deviza
EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09% EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 385,9 -0,65% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 792 -0,47% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,09 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,57 -0,34% BUX124 385,9 -0,65% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 792 -0,47% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,09 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,57 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
államadósság
hitelminősítés
Ukrajna
S&P

A hét vicce: felminősítette az S&P az ukrán devizaadósságot, ezek szerint arra számítanak, hogy Brüsszel még hosszú évekig öli a pénzt Ukrajnába

A hitelminősítő szerint Ukrajna helyzete javult egy kicsit, bár a kötelezettségek teljesítése kétséges, fizetésképtelenségről már nincs szó. Ukrajna felminősítése az uniós támogatás eredménye.
K. B. G.
2026.01.23, 12:29
Frissítve: 2026.01.23, 13:25

Javította Ukrajna hosszú távú devizaadósságának besorolását az S&P hitelminősítő, a korábbi SD, tehát részleges fizetésképtelenséget jelző minősítését CCC+-ra változtatva.

Kiev,,Ukraine,-,May,26,,2018:,Sign,On,The,Building
Ha minden kedvezően alakul, Ukrajna képes lehet fizetni adósságait az S&P szerint / Fotó: Andreas Wolochow / Shutterstock

Ezért minősítette fel Ukrajnát az S&P

A hitelminősítő szerint az ukrán adósság kis részét kitevő, még mindig fizetésképtelen állapotban lévő adósságának folyamatban lévő átrendezése nem befolyásolja jelentősen Ukrajna képességét és hajlandóságát más kötelezettségek teljesítésére. A szelektív csődből azután sorolta feljebb az ukrán adósságot a hitelminősítő, hogy Kijev megállapodott a GDP-növekedéshez kötött hozamot kínáló adósság tulajdonosaival annak hagyományos kötvényekre cseréléséről. A gazdasági növekedés alapján fizetett kamat ugyanis toxikus lenne a háború lezárása után.

Az új besorolás kilátása stabil, amit az S&P azzal indokolt, hogy ez kiegyensúlyozza a rövid távon kigazdálkodható fizetési kötelezettségeket és az állandó nemzetközi pénzügyi támogatást , különösen az Európai Unió részéről, a háború okozta magas kockázatokkal.

Ukrajna hitelminősítését a Fitch korábban visszavonta, míg a Moody’s Ca besorolást tart érvényben az országra, szintén stabil besorolással – idézi fel a Bloomberg. Az S&P és a Moody’s besorolása egyaránt a bóvli kategóriába sorolja az ukrán adósságot. A CCC osztályzatról az S&P azt írja honlapján, hogy az sebezhetőséget jelent, így 

az ezen osztályzattal rendelkező adós csak kedvező üzleti, gazdasági és pénzügyi kondíciók mellett képes teljesíteni kötelezettségeit.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12734 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu