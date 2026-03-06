Deviza
EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22% EUR/HUF392,46 +1,22% USD/HUF338,98 +1,49% GBP/HUF452,08 +1,36% CHF/HUF433,84 +1,43% PLN/HUF91,72 +1,17% RON/HUF77,05 +1,16% CZK/HUF16,09 +1,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 714 -0,48% OTP37 570 -1,04% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 566,7 -0,9% BUX124 329,19 -0,66% MTELEKOM2 145 -0,47% MOL3 714 -0,48% OTP37 570 -1,04% RICHTER11 660 -0,09% OPUS535 -2,06% ANY7 280 -0,55% AUTOWALLIS160 -1,25% WABERERS5 180 +2,32% BUMIX9 624,34 -0,19% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 566,7 -0,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
forint
devizatartalék
Magyar Nemzeti Bank

Erről beszélt Varga Mihály, és Magyarország még tovább javított: épülnek a védbástyák

Februárban is nőtt a Magyarország rendelkezésére álló nemzetközi tartalék a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint. A devizatartalék már közel 60 milliárd eurót tesz ki, ami a forintnak is támaszt biztosíthat.
VG
2026.03.06, 11:15
Frissítve: 2026.03.06, 11:19

Sosem látott szintre, közel 59,862 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken közzétett adatai szerint, amelyek a február végi állapotokat tükrözik.

20251007_euroForint_013_VZ
A rekordméretű devizatartalék a forint számára is védelmet jelenthet / Fotó: Vémi Zoltán

Tovább nőtt a devizatartalék

A devizatartalék több mint 5 százalékkal haladta meg a január végi 56,777 milliárd eurós értéket, miután az aranytartalék értéke 14,891 milliárd euróról 15,52 milliárd euróra nőtt, és emelkedett a készpénzbetétek és értékpapírok értéke is. Az utóbbi főként a jegybanki kötvényállományt jelentheti, mindenesetre 

a betétek és kötvények állománya 35,116 milliárd euróról egy hónap alatt 37,867 milliárd euróra nőtt.

Az iráni háború árnyékában azonban ez sem volt elég a forint árfolyamának megtámasztására, így az euró-forint árfolyam a reggeli 387 körüli szintről 390 fölé gyengült. A rekordmértékű devizatartalék ugyanis azóta csökkenhetett némiképp, hiszen mind az arany , mind a legtöbb kötvény veszített értékéből az iráni háború okozta piaci turbulenciák közepette.

Magyarország tartaléka azonban továbbra is rekordközeli szinten lehet, ami középtávon támaszt jelenthet a forintnak a geopolitikai bizonytalanság idején is.

A pénzügyi stabilitás megkerülhetetlen

Varga Mihály jegybankelnök a múlt hónapban egy Szaúd-Arábiában tartott konferencián magyarázta el a forint – az iráni háború miatt megakadt – erősödésének a titkát és azt, hogy mit tesz az MNB a pénzügyi stabilitás elősegítésére. A devizatartalék növelése is egy ilyen tényező, de a jegybank monetáris eszköztára természetesen nem merül ki ennyiben.

A jegybankelnök azt is kifejtette, hogy a szigorú monetáris politika szerepe megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás biztosításában, egyúttal hozzájárul az inflációs várakozások mérsékléséhez és az inflációs cél fenntartható eléréséhez. Varga Mihály ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ezt a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajtja. 

Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu