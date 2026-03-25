Két európai energiacéget is melegen ajánl a Morgan Stanley
Van még tartalék az európai energiacégekben, a szegmens még tovább fokozhatja előnyét az európai részvénypiac egészével szemben, mivel a befektetők még csak most kezdik beárazni a kínálati kockázatok – közel-keleti háború közepette bekövetkező – strukturális növekedését – írja szektorelemzésében a Morgan Stanley.
Az energiacégeknek áll a zászló Európában
A Martijn Rats vezette elemzői csapat a korábbi elemzéséhez képest vonzóbbnak látja az ágazatot, amit azzal indokolnak, hogy bár az olaj- és földgázárak sokkszerű emelkedései felpörgetik az inflációt, általában felnyomják a kamatlábakat, hátráltatják a gazdasági növekedést és jellemzően negatív hatással vannak a részvényárfolyamokra, az energiacégek részvényeinek azonban kedveznek.
Az európai részvények és az európai energiarészvények közötti divergencia jól megfigyelhető az iráni háború kezdete óta. Míg a Euro Stoxx 600 index 8,6 százalékkal esett, az energiaszektor alindexe február vége óta 10 százalékkal emelkedett.
A Morgan Stanley elemzői – noha óvatosságra intenek, mivel a fellendülés lefelé irányuló kockázatokkal jár – úgy látják, hogy a makrogazdasági háttér továbbra is ezt az ágazatot részesíti előnyben a piac egyéb szegmenseivel szemben.
A közelmúltbeli relatív fellendülésnek még tovább kell tartania
– írták az elemzők, aki hozzátették:
a piac még csak most kezdi beárazni az energiabiztonság, a hatékony tartalékkapacitás és a biztonságos ellátás szerepének tartós felértékelődését.
Két vállalatra különösen derűlátóak
A Morgan Stanley elemzői ezzel egyidejűleg felülsúlyozásra javították a brit BP és a spanyol Repsol részvényeire kiadott ajánlásukat is, a hosszabb távon is magasabb olaj- és gázáraknak való erősebb kitettségükre, valamint a cash flow-juk növekedésével javuló részvényesi hozamokra tekintettel.
Óvatosabbak lettek viszont a defenzívebb részvényekkel kapcsolatban, a Shellt pedig felülsúlyozásról egyenlő súlyozásra minősítették le.
A BP részvényeit az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa vételre ajánlja, a részvény mediáncélára pedig 510 penny, miközben szerdán délelőtt már 560 penny felett kereskedtek a papírral Londonban.
A Repsolt viszont csupán tartásra javasolja a konszenzus, lévén a 21 eurós célárat már több mint 10 százalékkal túlszárnyalta a 23,53 eurós kurzus.