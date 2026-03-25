Két európai energiacéget is melegen ajánl a Morgan Stanley

Fantáziát lát az európai energiarészvényekben az amerikai nagybank. Két energiacégre pedig különösen optimisták a Morgan Stanley elemzői.
Murányi Ernő
2026.03.25, 14:18
Frissítve: 2026.03.25, 14:50

Van még tartalék az európai energiacégekben, a szegmens még tovább fokozhatja előnyét az európai részvénypiac egészével szemben, mivel a befektetők még csak most kezdik beárazni a kínálati kockázatok – közel-keleti háború közepette bekövetkező – strukturális növekedését – írja szektorelemzésében a Morgan Stanley.

Az energiacégeknek áll a zászló Európában

A Martijn Rats vezette elemzői csapat a korábbi elemzéséhez képest vonzóbbnak látja az ágazatot, amit azzal indokolnak, hogy bár az olaj- és földgázárak sokkszerű emelkedései felpörgetik az inflációt, általában felnyomják a kamatlábakat, hátráltatják a gazdasági növekedést és jellemzően negatív hatással vannak a részvényárfolyamokra, az energiacégek részvényeinek azonban kedveznek.

Az európai részvények és az európai energiarészvények közötti divergencia jól megfigyelhető az iráni háború kezdete óta. Míg a Euro Stoxx 600 index 8,6 százalékkal esett, az energiaszektor alindexe február vége óta 10 százalékkal emelkedett. 

A Morgan Stanley elemzői – noha óvatosságra intenek, mivel a fellendülés lefelé irányuló kockázatokkal jár – úgy látják, hogy a makrogazdasági háttér továbbra is ezt az ágazatot részesíti előnyben a piac egyéb szegmenseivel szemben.

A közelmúltbeli relatív fellendülésnek még tovább kell tartania 

– írták az elemzők, aki hozzátették: 

a piac még csak most kezdi beárazni az energiabiztonság, a hatékony tartalékkapacitás és a biztonságos ellátás szerepének tartós felértékelődését.

Két vállalatra különösen derűlátóak

A Morgan Stanley elemzői ezzel egyidejűleg felülsúlyozásra javították a brit BP és a spanyol Repsol részvényeire kiadott ajánlásukat is, a hosszabb távon is magasabb olaj- és gázáraknak való erősebb kitettségükre, valamint a cash flow-juk növekedésével javuló részvényesi hozamokra tekintettel.

Óvatosabbak lettek viszont a defenzívebb részvényekkel kapcsolatban, a Shellt pedig felülsúlyozásról egyenlő súlyozásra minősítették le.

A BP részvényeit az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa vételre ajánlja, a részvény mediáncélára pedig 510 penny, miközben szerdán délelőtt már 560 penny felett kereskedtek a papírral Londonban.

A Repsolt viszont csupán tartásra javasolja a konszenzus, lévén a 21 eurós célárat már több mint 10 százalékkal túlszárnyalta a 23,53 eurós kurzus.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu