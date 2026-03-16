Betegre keresik magukat az olajmultik, számolni se tudja a pénzt a történelmi csúcsot döntő Shell – „úgy kezelik a közel-keleti háborút, mint egy nyertes lottószelvényt!"

Becslések szerint az amerikai és a brit olajvállalatok majdnem 70 milliárd dollárt kerestek az olajárak megugrása miatt. Az olajmultik árfolyama is az egekbe szökött, egyre erősebbek azok a hangok, amelyek az extraprofit megadóztatását követelik. A Goldman Sachs elemzői azt jósolták, hogy a BP és a Shell együtt mintegy 5 milliárd fontnyi extraprofitot érhet el. Utóbbi értéke pénteken történelmi csúcsra, 190 milliárd fontra emelkedett a londoni tőzsdén, ami mintegy 12 százalékos növekedés február 27. óta.