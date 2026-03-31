Bomba formában a forint: újra erőre kapott a magyar deviza, de marad a hullámvasút
Újra lendületbe jött a forint a főbb devizákkal szemben: a legfrissebb jegyzések szerint az euró 385,82 forinton, a dollár pedig 335,65 forinton áll. Ez illeszkedik a napokban látott trendhez, amikor a magyar deviza leiskolázta az eurót, a dollárt és a svájci frankot is. A mostani szintek azt mutatják, hogy a forint továbbra is viszonylag erős tartományban mozog, még ha rövid távon nagy kilengések jellemzik is a piacot.
A jegybank üzenete még mindig kulcsfontosságú
A forint mozgásának egyik legfontosabb mozgatórugója továbbra is a monetáris politika. A Magyar Nemzeti Bank 6,25 százalékon tartott alapkamatának üzenete és a jövőbeli kamatpálya várakozásai közvetlenül hatnak az árfolyamra. A befektetők számára a magas kamatszint továbbra is vonzó, ami támogatja a forintot, ugyanakkor a későbbi kamatcsökkentések lehetősége már most beépül a várakozásokba.
Nem egyenes út: erősödés és gyengülés váltja egymást
A márciusi időszak jól mutatja, mennyire hektikus a forint pályája.
- Volt olyan nap, amikor látványosan erősödött a vezető devizákkal szemben,
- máskor viszont gyors gyengülés következett, akár néhány nap alatt is.
Ez a kettősség arra utal, hogy a forint jelenleg érzékenyen reagál minden globális és regionális hírre.
Háború, olaj, tőzsde: külső tényezők diktálnak
A forint árfolyamát nemcsak a hazai gazdaságpolitika alakítja.
A nemzetközi környezet – különösen a közel-keleti és iráni feszültségek, valamint az olajár mozgása – közvetlenül hat a befektetői hangulatra.
A tőzsdén is érezhető ez a hatás: a BUX index és a blue chipek (OTP, Mol, Richter) mozgása szorosan együtt él a forinttal, a kockázatkerülés pedig gyorsan gyengítheti a magyar devizát.
Erős év után jött a bizonytalanság
Fontos látni a nagyobb képet:
a forint az elmúlt egy évben kifejezetten jól teljesített, az euróval és különösen a dollárral szemben is jelentősen erősödött, és a világ egyik jobban teljesítő devizája lett.
Ez azonban magas bázist jelent, ami után természetesebb a korrekció és a nagyobb volatilitás.
Mi jöhet most? Kulcskérdések a következő hetekre
A forint rövid távú pályáját három tényező döntheti el:
- Kamatpolitika: mikor és milyen ütemben vág az MNB
- Nemzetközi hangulat: marad-e a kockázatvállalás a piacokon
- Geopolitika: eszkalálódik-e az iráni konfliktus
Ha a globális környezet kedvező marad, a forint akár tartósan is a 380–390-es eurósáv alsó részében ragadhat. Ellenkező esetben gyorsan visszatérhetnek a 390 feletti szintek.
A forint volatilitása
A forint jelenleg erős, de nem stabil. A mostani 385-ös euró és 335-ös dollárszint inkább egyensúlyi állapot, mint végállomás. A következő hetekben minden a jegybanki kommunikáción és a nemzetközi feszültségeken múlik.