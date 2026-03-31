EUR/HUF384,32 -1,08% USD/HUF332,89 -1,83% GBP/HUF440,33 -1,41% CHF/HUF415,8 -1,91% PLN/HUF89,56 -1,1% RON/HUF75,37 -1,09% CZK/HUF15,66 -1,04%
BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,4% OTP35 420 +1,14% RICHTER11 840 -0,5% OPUS468,5 +10,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -5,96% BUMIX8 859,86 +2,23% CETOP4 066,65 +1,34% CETOP NTR2 548,01 +1,34%
Bomba formában a forint: újra erőre kapott a magyar deviza, de marad a hullámvasút

A forint újra megmutatta erejét, és látványos fordulattal kapaszkodott vissza a kulcsszintekhez a nemzetközi devizapiacon. A forint most ismét a befektetői figyelem középpontjába került, miközben az euró 385 közelében, a dollár pedig 335 alatt mozog. A háttérben egyszerre hat a jegybanki kamatpolitika, a geopolitikai feszültségek és a tőzsdei hangulat hullámzása.
Ballagó Dániel
2026.03.31, 18:04
Frissítve: 2026.03.31, 18:16

Újra lendületbe jött a forint a főbb devizákkal szemben: a legfrissebb jegyzések szerint az euró 385,82 forinton, a dollár pedig 335,65 forinton áll. Ez illeszkedik a napokban látott trendhez, amikor a magyar deviza leiskolázta az eurót, a dollárt és a svájci frankot is. A mostani szintek azt mutatják, hogy a forint továbbra is viszonylag erős tartományban mozog, még ha rövid távon nagy kilengések jellemzik is a piacot.

Budapest,,Hungary,-,Jun,11,,2022:,The,Hungarian,Forint,Coins
Erősödik a forint, az euró 385 körül, a dollár 335 alatt jár / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A jegybank üzenete még mindig kulcsfontosságú

A forint mozgásának egyik legfontosabb mozgatórugója továbbra is a monetáris politika. A Magyar Nemzeti Bank 6,25 százalékon tartott alapkamatának üzenete és a jövőbeli kamatpálya várakozásai közvetlenül hatnak az árfolyamra. A befektetők számára a magas kamatszint továbbra is vonzó, ami támogatja a forintot, ugyanakkor a későbbi kamatcsökkentések lehetősége már most beépül a várakozásokba.

Nem egyenes út: erősödés és gyengülés váltja egymást

A márciusi időszak jól mutatja, mennyire hektikus a forint pályája.

  • Volt olyan nap, amikor látványosan erősödött a vezető devizákkal szemben, 
  • máskor viszont gyors gyengülés következett, akár néhány nap alatt is.

Ez a kettősség arra utal, hogy a forint jelenleg érzékenyen reagál minden globális és regionális hírre.

Háború, olaj, tőzsde: külső tényezők diktálnak

A forint árfolyamát nemcsak a hazai gazdaságpolitika alakítja.

A nemzetközi környezet – különösen a közel-keleti és iráni feszültségek, valamint az olajár mozgása – közvetlenül hat a befektetői hangulatra.

A tőzsdén is érezhető ez a hatás: a BUX index és a blue chipek (OTP, Mol, Richter) mozgása szorosan együtt él a forinttal, a kockázatkerülés pedig gyorsan gyengítheti a magyar devizát.

Erős év után jött a bizonytalanság

Fontos látni a nagyobb képet:

a forint az elmúlt egy évben kifejezetten jól teljesített, az euróval és különösen a dollárral szemben is jelentősen erősödött, és a világ egyik jobban teljesítő devizája lett.

Ez azonban magas bázist jelent, ami után természetesebb a korrekció és a nagyobb volatilitás.

Mi jöhet most? Kulcskérdések a következő hetekre

A forint rövid távú pályáját három tényező döntheti el:

  1. Kamatpolitika: mikor és milyen ütemben vág az MNB
  2. Nemzetközi hangulat: marad-e a kockázatvállalás a piacokon
  3. Geopolitika: eszkalálódik-e az iráni konfliktus

Ha a globális környezet kedvező marad, a forint akár tartósan is a 380–390-es eurósáv alsó részében ragadhat. Ellenkező esetben gyorsan visszatérhetnek a 390 feletti szintek.

A forint volatilitása

A forint jelenleg erős, de nem stabil. A mostani 385-ös euró és 335-ös dollárszint inkább egyensúlyi állapot, mint végállomás. A következő hetekben minden a jegybanki kommunikáción és a nemzetközi feszültségeken múlik.

