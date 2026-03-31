Bomba formában a forint: újra erőre kapott a magyar deviza, de marad a hullámvasút

Újra lendületbe jött a forint a főbb devizákkal szemben: a legfrissebb jegyzések szerint az euró 385,82 forinton, a dollár pedig 335,65 forinton áll. Ez illeszkedik a napokban látott trendhez, amikor a magyar deviza leiskolázta az eurót, a dollárt és a svájci frankot is. A mostani szintek azt mutatják, hogy a forint továbbra is viszonylag erős tartományban mozog, még ha rövid távon nagy kilengések jellemzik is a piacot.

Erősödik a forint, az euró 385 körül, a dollár 335 alatt jár

A jegybank üzenete még mindig kulcsfontosságú

A forint mozgásának egyik legfontosabb mozgatórugója továbbra is a monetáris politika. A Magyar Nemzeti Bank 6,25 százalékon tartott alapkamatának üzenete és a jövőbeli kamatpálya várakozásai közvetlenül hatnak az árfolyamra. A befektetők számára a magas kamatszint továbbra is vonzó, ami támogatja a forintot, ugyanakkor a későbbi kamatcsökkentések lehetősége már most beépül a várakozásokba.