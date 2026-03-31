S&P 500
iráni konfliktus
iráni háború
Dow Jones
tőzsde
Nasdaq

Leteríti a tőzsdéket is az iráni háború – vérfürdő helyett ezer pici vágás

Korrekcióba fordult a Nasdaq és a Dow Jones, az S&P 500 pedig csak egy karnyújtásnyira van tőle. Az amerikai tőzsdék eleinte a háború gyors lezárásában reménykedtek, de közeledik a pánik, ha ez nem történik meg.
K. B. G.
2026.03.31, 11:25
Frissítve: 2026.03.31, 12:10

Gyászosan alakult az idei első negyedév az amerikai tőzsdéken, miután az iráni háború miatt elszabaduló energiaköltségek lefelé húzták az indexeket a tengerentúlon (és egyébként Európában is). Noha decemberben még a befektetők jelentős növekedésre számítottak, március 26-án a Nasdaq kompozit indexe, egy nappal később pedig a Dow Jones is a korrekció (10 százalék esés a csúcstól) szakaszába lépett, miután az elszálló energiaárak akár globális recessziót is okozhatnak és az S&P 500 is már több mint 9 százalékra van a legutóbbi csúcstól.

Traders work on the floor of the NYSE in New York tőzsde
Az amerikai tőzsdék is lefordultak a háború kezdete óta / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Jól indult az év az amerikai tőzsdéken, de a háború mindent lerombolt

A The Wall Street Journal összefoglalója szerint a tavalyi év végén a befektetők okkal reménykedhettek busás hozamokban, a gazdasági növekedés gyorsult, a vámháború okozta bizonytalanság olvadni látszott a kereskedelmi egyezségek hatására, miközben a Fed kamatvágásokra készült. Minden adott volt ahhoz, hogy folytatódjon a piacok szárnyalása, bár azért 

már a háború előtt is voltak repedések, például a szoftverszektor üzleti modelljébe vetett hit megrendülése a mesterséges intelligencia miatt, vagy a hitelpiacok törékenységével kapcsolatos aggodalmak.

Az igazi törést azonban a háború kirobbanása okozta, ami után elszálltak az energiaárak és felerősödtek az inflációval és a recesszióval kapcsolatos félelmek. A harcok kezdete óta az olajár a másfélszeresére nőtt, nagyot esett az arany árfolyama, kilőttek a kötvényhozamok és az S&P 500 elmúlt hét havi nyeresége is lenullázódott. A legnagyobb amerikai tőzsdeindex 11 szektorából 10 esett ebben a hónapban, átlagosan 8,3 százalékot, egyedül az energiaszektor a kivétel, melynek kedvező a magas olajár.

Az iráni háború nem csak az olajipart érinti

A háború azonban nemcsak az olaj- vagy az LNG-kínálatot akasztja meg, számos más nyersanyag és input piacán is fontos szerepet játszik a Közel-Kelet, az alumíniumtól a műtrágyán, műanyagon és héliumon át a kénig, így a Fed kamatvágásoknak is egyre kisebb az esélye. Ugyanakkor az esés még mindig mérsékeltnek mondható, miután a piacok a háború közeli végével számolnak. Az esés üteme az utóbbi két hétben már gyorsulni látszik, hiszen 

a Hormuzi-szoros tartós lezárása a legtöbb befektető szerint akkora sokkot jelent, ami szinte biztosan globális recesszióval jár. 

Trump vámháború körüli pálfordulásai után azonban a piac újabb fordulatban reménykedik, ami egyelőre gátat vet a pánik elszabadulásának. Ahogy telnek a napok és folytatódik a háború, úgy araszolnak egyre lejjebb a tőzsdék.

Az általános lejtmenetnek persze vannak nyertesei is, az energiaszektor mellett például azok az iparágak, melyekre a befektetők szerint a mesterséges intelligencia nem jelent veszélyt. Paradox módon azonban a háború nyertesei között a hadiipar nem szerepel, legalábbis az S&P Aerospace & Defense Select Industry Index 3,1 százalékos veszteségnél jár idén.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
