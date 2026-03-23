Deviza
EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF454,55 +0,32% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,88 -0,08% RON/HUF77,24 +0,04% CZK/HUF16,06 +0,07% EUR/HUF393,7 +0,2% USD/HUF341,18 +0,41% GBP/HUF454,55 +0,32% CHF/HUF432,15 +0,17% PLN/HUF91,88 -0,08% RON/HUF77,24 +0,04% CZK/HUF16,06 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 225,91 -1,54% MTELEKOM2 000 -0,5% MOL3 896 -0,51% OTP35 200 -2,13% RICHTER11 510 -2% OPUS493,5 -0,41% ANY7 040 -1,7% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 159,51 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 483,57 -2,08% BUX120 225,91 -1,54% MTELEKOM2 000 -0,5% MOL3 896 -0,51% OTP35 200 -2,13% RICHTER11 510 -2% OPUS493,5 -0,41% ANY7 040 -1,7% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 159,51 -0,77% CETOP4 047,77 -0,61% CETOP NTR2 483,57 -2,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
iráni konfliktus
forint
iráni háború
dollár
euró

Alig indult el a hét, már is ütik-vágják a forintot

Az iráni háború eszkalációja nem használ Magyarországnak, hiszen energiaimportőrök vagyunk. A forint így gyengüléssel várja a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntését.
K. B. G.
2026.03.23, 08:19
Frissítve: 2026.03.23, 08:21

Megütötték a forintot hétfő reggel, miután továbbra sem látni az iráni háború végét vagy legalább a Hormuzi-szoros blokádjának feltörését. A világ energiapiacában kulcsszerepet játszó átjáró tartós blokádja globális energiaválsággal fenyeget, ami tükröződik az olaj- és az európai gázárakban is. Magyarország importkitettsége azt jelenti, hogy a magas árak rontják a külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleget is.

Budapest,,Hungary,-,Jun,11,,2022:,The,Hungarian,Forint,Coins
Az iráni háború elfajulása miatt ütik a forintot / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Számos tényező szól a forint ellen, Varga Mihálynak nem lesz könnyű dolga

A forint árfolyamának az sem tett jót az euróval szemben, hogy ismét terítékre került a kamatemelés kérdése az Európai Központi Bankban, mely a múlt héten még szinten tartotta a kamatokat. Kedden várhatóan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is az alapkamat változatlanul hagyása mellett dönt, ám 

Varga Mihály MNB-elnök döntést követő sajtótájékoztatója még fontosabb lehet.

A forint árfolyamának az sem használt, hogy hétfő reggel a dollár is erősödött, ami általában a feltörekvő piaci devizák árfolyamának gyengülésével jár együtt. Hétfő reggel így az euró/forint árfolyam a 395-ös szintet is megközelítette, mielőtt 394 alatt stabilizálódott. Egy dollárért pedig 342 forintot is kellett adni hétfő reggel.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Forint árfolyamfigyelő

1530 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
