Alig indult el a hét, már is ütik-vágják a forintot

Megütötték a forintot hétfő reggel, miután továbbra sem látni az iráni háború végét vagy legalább a Hormuzi-szoros blokádjának feltörését. A világ energiapiacában kulcsszerepet játszó átjáró tartós blokádja globális energiaválsággal fenyeget, ami tükröződik az olaj- és az európai gázárakban is. Magyarország importkitettsége azt jelenti, hogy a magas árak rontják a külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleget is.

Számos tényező szól a forint ellen, Varga Mihálynak nem lesz könnyű dolga

A forint árfolyamának az sem tett jót az euróval szemben, hogy ismét terítékre került a kamatemelés kérdése az Európai Központi Bankban, mely a múlt héten még szinten tartotta a kamatokat. Kedden várhatóan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is az alapkamat változatlanul hagyása mellett dönt, ám

Varga Mihály MNB-elnök döntést követő sajtótájékoztatója még fontosabb lehet.

A forint árfolyamának az sem használt, hogy hétfő reggel a dollár is erősödött, ami általában a feltörekvő piaci devizák árfolyamának gyengülésével jár együtt. Hétfő reggel így az euró/forint árfolyam a 395-ös szintet is megközelítette, mielőtt 394 alatt stabilizálódott. Egy dollárért pedig 342 forintot is kellett adni hétfő reggel.