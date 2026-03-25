Trump vámfenyegetése bejött, a világelső memóriacsip-gyártó Amerikába megy és a tőzsdére is benéz
Meglepő lehet, de az utóbbi fél évtized legnagyobb tőzsdei durranását egy dél-koreai óriásvállalat készül végrehajtani a New York-i tőzsdék egyikén. A Samsung-rivális SK Hynix memóriacsip-gyártó optimális esetben 14,4 milliárd dollárt is beszedhet a befektetők számára felkínálni tervezett, 2-3 százaléknyi részvénye fejében.
A részvények lejegyzése nem okozhat gondot számára, a mesterségesintelligencia-boom idején a gombamód szaporodó adatközpontok és az okoseszközök által táplált, felfokozott kereslet közepette „menő” részvénynek számíthat az SK Hynixé. Ez mindenképp igaz, ha a technológiai társaság szöuli tőzsdén jegyzett részvényének az árfolyamát nézzük, az ugyanis az utóbbi három év alatt tizenegyszeresére (!) ugrott, s a cég jelenleg 458 milliárd dollárt ér.
Az SK Hynix belépőt kért az amerikai tőzsdére
A friss hírt, hogy a vállalat illetékesei benyújtották kérelmüket az amerikai tőzsdehatósághoz (SEC), 1 százalékos erősödéssel nyugtázták Szöulban. A dél-koreaiak fenntartották maguknak a jogot, hogy a bevezetés körülményeiről, így annak
- időpontjáról,
- mértékéről,
- jegyzési sávjáról
- és helyszínéről
csak később nyilatkozzanak. A New York-i tőzsde (NYSE) mellett ugyanis a technológiai papírokkal túlzsúfolt Nasdaq is szóba jöhet, sőt szakértők inkább azt tartják esélyesebbnek. A megcélzott 2-3 százalékos pakettről és az idei második fél évben esedékes bevezetésről szóló hírmorzsák a Reuters belső informátoraitól származnak, míg magának a bevezetésnek az ötletét Kwak Noh-jung, az SK Hynix vezérigazgatója nyilvánosan is kezdeményezte a társaság részvényesi közgyűlésén.
A bevezetésnek szimbolikus jelentése is van, az SK Hynix ott akarja megmutatni erejét és nagyságát, ahol a világ legjelentősebb csipgyártói is jelen vannak. Hamar eltűnhetne például az az értékeltségben meglévő különbség, ami az amerikai szektortárs Micron és az SK Hynix között mutatkozik, noha utóbbi a profittermelésben előbbre jár, és technológiai képességek terén is stabilabb talajon áll – hangsúlyozta Kim Sun-woo, a Meritz Securities vezető elemzője.
Emellett természetesen a forrásbevonás igénye is motiválja a debütálást. A SK Hynix két óriásbeuházásának kivitelezését finanszírozná ebből a forrásból:
- az egyik a dél-koreai Yongin városában,
- a másik pedig az Egyesült Államok Indiana államában
épül. Ez utóbbi része lehet annak a beruházási csomagnak, melynek fejében Donald Trump tavaly visszavonta az egyik legfontosabb ázsiai partnerére és szövetségesére kivetett büntetővámokat. A két beruházás finanszírozása a Korea Economic Daily értesülései szerint 6,7–10 milliárd dollárnyi tőke bevonását teszi indokolttá.
Az amerikai kalandnak vannak hátulütői is
Mint ismeretes, Donald Trump januárban az amerikai félvezetőipar védelmében 25 százalékos vámokat bevezetett be a csipimportra, ez alól az SK Hynix a helyi gyártás megszervezésével mentesülhet. Mi több, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter azzal fenyegetett, hogy az Egyesült Államokba csak exportáló dél-koreai és tajvani csipgyártók akár 100 százalékos büntetővámmal is szembesülhetnek, hacsak nem kötelezik el magukat az amerikai földön történő termelés mellett.
De nem mindenki lelkesedik az amerikai kiruccanásért. Egy befektetőket és jogászokat tömörítő érdekvédelmi csoport, a Korea Corporate Governance Forum szerdán kijelentette, hogy ellenzi az SK Hynix esetleges új részvénykibocsátását, mert az csökkentené a meglévő részvények értékét, és ellenkezne a koreai befektetésvédelmi jogszabályokkal. Ráadásul szerintük
az SK Hynix hatalmas megrendelésállományának köszönhetően olyan erős készpénztermelő képességgel rendelkezik, amellyel a következő évek nagyberuházásait önerőből is képes lenne finanszírozni.
Az érdekvédők csak a tőkebevonást ellenzik, a részvények amerikai jegyzését támogatják, s hogy ezt magasabb értékeltségen tudják megvalósítani, ahhoz azt javasolják a cégvezetésnek, hogy az SK Hynix saját részvényeinek 10-15 százalékát vásárolja vissza, lökést adva az árfolyamnak.
Az SK Hynix 2025-ös bevétele alapján a világ legnagyobb memóriacsip-gyártójának számít, piaci részesedése 36 százalékos, szemben a Samsung 34 százalékával. A cég dominanciája különösen a mesterségesintelligencia-alkalmazásokhoz szükséges HBM-memóriáknál erős, itt a világpiaci részesedése elérte a 60 százalékot. Az SK Hynix befektetői megítéléséről itt írtunk részletesen.