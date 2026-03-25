Trump vámfenyegetése bejött, a világelső memóriacsip-gyártó Amerikába megy és a tőzsdére is benéz

Meglepő lehet, de az utóbbi fél évtized legnagyobb tőzsdei durranását egy dél-koreai óriásvállalat készül végrehajtani a New York-i tőzsdék egyikén. A Samsung-rivális SK Hynix memóriacsip-gyártó optimális esetben 14,4 milliárd dollárt is beszedhet a befektetők számára felkínálni tervezett, 2-3 százaléknyi részvénye fejében.

Az SK Hynix aktív memóriacsipjei a mesterségesintelligencia-alkalmazásoknál nélkülözhetetlenek / Fotó: NurPhoto via AFP

A részvények lejegyzése nem okozhat gondot számára, a mesterségesintelligencia-boom idején a gombamód szaporodó adatközpontok és az okoseszközök által táplált, felfokozott kereslet közepette „menő” részvénynek számíthat az SK Hynixé. Ez mindenképp igaz, ha a technológiai társaság szöuli tőzsdén jegyzett részvényének az árfolyamát nézzük, az ugyanis az utóbbi három év alatt tizenegyszeresére (!) ugrott, s a cég jelenleg 458 milliárd dollárt ér.

Az SK Hynix belépőt kért az amerikai tőzsdére

A friss hírt, hogy a vállalat illetékesei benyújtották kérelmüket az amerikai tőzsdehatósághoz (SEC), 1 százalékos erősödéssel nyugtázták Szöulban. A dél-koreaiak fenntartották maguknak a jogot, hogy a bevezetés körülményeiről, így annak

időpontjáról,

mértékéről,

jegyzési sávjáról

és helyszínéről

csak később nyilatkozzanak. A New York-i tőzsde (NYSE) mellett ugyanis a technológiai papírokkal túlzsúfolt Nasdaq is szóba jöhet, sőt szakértők inkább azt tartják esélyesebbnek. A megcélzott 2-3 százalékos pakettről és az idei második fél évben esedékes bevezetésről szóló hírmorzsák a Reuters belső informátoraitól származnak, míg magának a bevezetésnek az ötletét Kwak Noh-jung, az SK Hynix vezérigazgatója nyilvánosan is kezdeményezte a társaság részvényesi közgyűlésén.

Egy kis humormorzsa: ehető HBM-csipsszel kínálták az SK Hynix részvényeseit a legutóbb közgyűlésen / Fotó: AFP

A bevezetésnek szimbolikus jelentése is van, az SK Hynix ott akarja megmutatni erejét és nagyságát, ahol a világ legjelentősebb csipgyártói is jelen vannak. Hamar eltűnhetne például az az értékeltségben meglévő különbség, ami az amerikai szektortárs Micron és az SK Hynix között mutatkozik, noha utóbbi a profittermelésben előbbre jár, és technológiai képességek terén is stabilabb talajon áll – hangsúlyozta Kim Sun-woo, a Meritz Securities vezető elemzője.