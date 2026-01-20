Itt a németek új szupertankja, ideje elfelejteni a Leopardot: videón, mire képes a Condor
Németország szokatlan megközelítést választott legújabb szárazföldi harci eszköze esetében: bevált rendszerek (például a Leopard 1 harckocsi) különböző elemeit hasznosította újra, hogy egy teljesen új légvédelmi harckocsit állítson össze – számolt be róla a Neokohn.
A „Condor” egy áttervezett
- Leopard 1-es alvázat,
- a cseh EVPU Defense vállalat 30 mm-es gépágyúval felszerelt tornyát,
- valamint egy 1080 lóerős Rolls-Royce motort egyesít egy harckocsiban.
Az új légvédelmi harckocsi 7,2 méter hosszú, 3,4 méter széles és 3,1 méter magas, harci konfigurációban tömege alig marad el a 40 tonnától. A német gyártó, a Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) elképzelése szerint a Condor közvetlen tűztámogatást nyújtana az első vonalbeli csapatoknak, miközben rövid hatótávolságú légvédelmet biztosítana a drónok és alacsonyan repülő légi járművek ellen.
A németek mindent a hadsereg szolgálatába állítanak
A Rolls-Royce motorgyártó jelentős megrendelést kapott a KNDS védelmi vállalattól, amely több mint 300 darab motort szállít az új Leopard 2 harckocsikhoz.
A hajtásrendszerek olyan járművekhez készülnek, amelyeket több európai ország, köztük Németország, Litvánia, Svédország, Hollandia és Csehország rendelt meg a KNDS-től hadseregük számára. Leszállításukat 2026-ra tervezik.
Célunk egy gyorsan telepíthető rendszer létrehozása volt, amely lehetővé teszi a légvédelmi képességek szükséges gyors bővítését
– mondta Jörg Kamper, az FFG ügyvezető igazgatója a Hartpunktnak, hozzátéve, hogy a Condort úgy tervezték, hogy „minden látási körülmény között” működőképes maradjon.
Mit tud a Condor, amit a Leopard nem?
Ahogy azt korábban bemutattuk, a harckocsi egy 30 milliméteres automata ágyúval felszerelt Turra 30-SA távirányított toronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a járműnek, hogy egyszerre harcoljon légi fenyegetések, például drónok, helikopterek és alacsonyan repülő repülőgépek ellen, valamint páncélozott vagy gyalogsági célpontokat támadjon. Az ágyút a szlovák EVPU gyártja.
A Leopard 1 eredetileg könnyű páncélzatát megerősítették oldalsó és tetőpáncélzattal a Condor esetében. Korszerű digitális fedélzeti rendszerrel rendelkezik, amely magában foglal többfeladatú radart és érzékelőket az irányított páncéltörő rakéták észlelésére.
Képes Spike vagy szovjet eredetű Konkursz páncéltörő irányított rakétákat hordozni. Megtartja a Leopard 1 jó manőverezőképességét és súlya 40 tonna alatt marad, miközben a személyzet elhelyezését újratervezték a jobb túlélési képesség érdekében.
Leopard–Rolls-Royce hibrid tank
Az FFG szerint a Leopard 1 vázának és a Rolls-Royce motorjának párosítása javítja a mobilitást, a teljesítményt és a hatékonyságot, miközben alacsonyan tartja a tömeget és a költségeket. „A Condorral egy nagy teljesítményű és hatékony légvédelmi rendszert tudtunk kifejleszteni a harcban bizonyított és könnyen hozzáférhető Leopard 1 platformra építve” – magyarázta Kamper.
Az EVPU toronyrendszer alkalmazása emellett lehetővé teszi további fegyverek integrálását, valamint a Condor gyalogsági csapatok számára nyújtott tűztámogatási képességét.
A harckocsi 30 mm-es gépágyúja kettős lőszeradagoló rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelők számára, hogy zökkenőmentesen váltsanak a különböző lőszertípusok között, földi és légi célok elleni bevetéshez egyaránt. A torony továbbá kompatibilis több fegyverzetkonfigurációval, különféle páncéltörő rakétákkal, valamint más 30 mm-es gépágyúkkal is, például a Northrop MK44 rendszerével.