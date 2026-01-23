Óriásit dobott a 4iG partnere az amszterdami tőzsdén, megőrülnek a befektetők az új részvényekért
Sikeresen debütált pénteken az amszterdami tőzsdén a Czechoslovak Group (CSG) a befektetők elkapkodták a részvényeket, több mint 20 százalékkal az IPO-árfolyam fölé hajtva azok értékét.
A cseh lőszergyártó cég az európai hadiipari részvények szárnyalását kihasználva lépett a tőzsdére, ami az egyik legnagyobb listázásnak számít Európában az elmúlt években. A Financial Times beszámolója szerint a 25 eurós bemutatkozási árfolyam 31 milliárd euróra értékelte a vállalatot, ez ugrott meg 24 százalékkal a kereskedés kezdetén.
A CSG hatalmasat kaszál az orosz–ukrán háborún
A CSG élén álló, mindössze 33 éves Michal Strnad már a debütálás előtt is a leggazdagabb csehnek számított, előnye most még nagyobbra duzzadt. A CSG ralija nem meglepő, hiszen a cég forgalma és nyeresége gyorsan növekszik, miközben az európai hadiipar a befektetők egyik kedvence volt az elmúlt években. Az IPO során a cég részvényeinek 15,2 százalékát dobják piacra, amiből így 3,8 milliárd euró folyhat be.
Korábban egy interjúban Strnad arról beszélt, hogy a CSG az üzlet minden területén növekedni fog, és akvizíciókat keres majd a drónok piacán. Vezetése alatt a CSG jócskán megnövelte jövedelmezőségét, miközben Európa felpörgette katonai kiadásait, és fegyvereket szállított Ukrajnának. A cég a 4iG partnereként a Rábába is beszállt az utóbbi időben, és további akvizíciókra is sor kerülhet, hiszen Strnad európai piacvezetővé tenné vállalkozását.
Az IPO sikerében a cornerstone befektetők színre lépése nagy szerepet játszik,
- az Artisan Partners,
- a BlackRock,
- az Al-Rayyan Holding
- és más befektetők
részéről eddig 900 millió euró vételi és részvénytartási kötelezettségvállalás érkezett, e cégek garantálják, hogy egy meghatározott időszak lejártáig nem adják el a birtokukba kerülő pakettet, így garantálva a papír iránti bizalmat, s hogy az árfolyam a kibocsátást követően sem ugrándozik bakkecske módjára.
A CSG az első fecske lehet a hadiipari IPO-k sorában
A 4iG partnere az első idén, amely a tőzsdére lépéssel kihasználja az európai védelmi cégek szárnyalását, de sajtóhírek szerint hamarosan debütálhat a piacon a francia-német tankgyártó KNDS és a brit Doncaster Group is.
A vállalat az idei évre 7,4-7,6 milliárd eurós bevétellel és 24-25 százalékos üzemi haszonkulccsal számol, miközben megrendelésállománya 14 milliárd eurót tesz ki. A részvényárfolyam alakulása szempontjából fontos szerepet játszhat az ukrajnai háború és az európai fegyverkezés alakulása is, hiszen a cég növekedésében ezek a tényezők fontos szerepet játszottak az elmúlt években.
Ekkora IPO még nem volt a hadiiparban
A debütálás során a cég 30 millió újonnan kibocsátott és 122 millió már meglévő részvényt dobott a piacra, így Strnad, aki az IPO előtt a részvények 99,98 százalékát birtokolta, 3 milliárd eurót tehet zsebre. A CSG IPO-ja minden idők legnagyobbjának számít a hadiiparban, miközben Strnad a céget még nagyobbra növelné a következő években. A Czechoslovak Group 2027-től osztalékfizetésre is ígéretet tett, ennek mértékét a nettó profit 30-40 százalékára előirányozva.
Az ukrajnai fegyvernyugvással viszont kiesne a növekedés egyik kulcsfontosságú motorja, miközben a nagyobb európai riválisok – mint például a magyarországi gyártóbázissal és befektetésekkel is rendelkező német Rheinmetall – már gyakorlatilag letarolták az állami védelmi megrendelések piacát, amihez így nem lesz egyszerű hozzáférniük a cseheknek. Azért a cseh cég is szerzett pár komoly megrendelést az elmúlt hetekben.