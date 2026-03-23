Szabadesésben a Richter, céláremelés ellenére gyengül a Mol

Továbbra is az iráni háború nyomán fellépő energiaválság és a száguldó olajárak borítják sötét árnyékba a globális tőkepiacokat, hétfő reggel a Brent hordónkénti jegyzése 113,6 dollárra, a WTI-é 101,1 dollárra emelkedett.

Eközben zuhannak a részvényindexek, és padlóra került a nemesfémek árfolyama is, az arany és az ezüst kurzusa is 8 százalékot dobott le magáról.

A Wall Street meghatározó indexeinek pénteki vesszőfutása után hétfőn Ázsián is végigsöpört egy újabb eladási hullám, a Nikkei (mínusz 3,48 százalék), a Hang Seng (mínusz 3,79 százalék) és a Shanghai Composite (mínusz 3,63 százalék) is masszív mínuszokban zárt. Európában várhatóan hasonlóan borús hangulatra lehet számítani, a határidős indexek 1,5-1,7 százalék csökkenést jeleznek előre – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Donald Trump amerikai elnök hét végén kijelentette, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán „48 órán belül” nem nyitja meg újra teljesen a Hormuzi-szorost, amire Irán válaszul az Öböl menti országok energia-infrastruktúrájának lerombolása mellett most már létfontosságú, tengervizet sótalanító létesítményeik célba vételével is fenyegetőzött.

Mindehhez képest a BUX 1,02 százalékos mínuszban, 120 866 ponton rajtolt el.