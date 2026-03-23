Szabadesésben a Richter, céláremelés ellenére gyengül a Mol

A globális tőkepiacokat követve vörösbe borult a BUX is. Esik az összes hazai blue chip, holott a Molra céláremelés érkezett.
Murányi Ernő
2026.03.23, 09:19
Frissítve: 2026.03.23, 09:57

Továbbra is az iráni háború nyomán fellépő energiaválság és a száguldó olajárak borítják sötét árnyékba a globális tőkepiacokat, hétfő reggel a Brent hordónkénti jegyzése 113,6 dollárra, a WTI-é 101,1 dollárra emelkedett.

20251105_bet_019_VZ Mol
A céláremelés dacára is gyengül a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Eközben zuhannak a részvényindexek, és padlóra került a nemesfémek árfolyama is, az arany és az ezüst kurzusa is 8 százalékot dobott le magáról. 

A Wall Street meghatározó indexeinek pénteki vesszőfutása után hétfőn Ázsián is végigsöpört egy újabb eladási hullám, a Nikkei (mínusz 3,48 százalék), a Hang Seng (mínusz 3,79 százalék) és a Shanghai Composite (mínusz 3,63 százalék) is masszív mínuszokban zárt. Európában várhatóan hasonlóan borús hangulatra lehet számítani, a határidős indexek 1,5-1,7 százalék csökkenést jeleznek előre – írja az Equilor Befektetési Zrt.  

Donald Trump amerikai elnök hét végén kijelentette, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán „48 órán belül” nem nyitja meg újra teljesen a Hormuzi-szorost, amire Irán válaszul az Öböl menti országok energia-infrastruktúrájának lerombolása mellett most már létfontosságú, tengervizet sótalanító létesítményeik célba vételével is fenyegetőzött.

Mindehhez képest a BUX 1,02 százalékos mínuszban, 120 866 ponton rajtolt el.

Az OTP árfolyama 1,1 százalékkal, 35 550 forintra esett. 

Árfolyam: 34 850 HUF -1 100 / -3,16 %
Forgalom: 5 721 205 320 HUF
A Mol részvényei 0,7 százalékkal, 3888 forintra gyengültek, holott a svájci UBS Bank 4250 forintról 4500 forintra emelte a hazai olajpapír 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.

Árfolyam: 3 894 HUF -22 / -0,56 %
Forgalom: 618 609 748 HUF
A Richter kurzusa 1,6 százalékkal, 11 550 forintra zuhant.

Árfolyam: 11 480 HUF -260 / -2,26 %
Forgalom: 625 460 280 HUF
A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,6 százalékkal, 1998 forintra süllyedt.

Árfolyam: 1 994 HUF -16 / -0,8 %
Forgalom: 313 619 690 HUF
A forint a hétfői tőzsdenyitás előtti gyengülés után – amikor az euró árfolyama 395 forint közelében járt – visszapattant, a becsengetés után újra 393,4 közelében ingadozik a devizapár.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu