Szabadesésben a Richter, céláremelés ellenére gyengül a Mol
Továbbra is az iráni háború nyomán fellépő energiaválság és a száguldó olajárak borítják sötét árnyékba a globális tőkepiacokat, hétfő reggel a Brent hordónkénti jegyzése 113,6 dollárra, a WTI-é 101,1 dollárra emelkedett.
Eközben zuhannak a részvényindexek, és padlóra került a nemesfémek árfolyama is, az arany és az ezüst kurzusa is 8 százalékot dobott le magáról.
A Wall Street meghatározó indexeinek pénteki vesszőfutása után hétfőn Ázsián is végigsöpört egy újabb eladási hullám, a Nikkei (mínusz 3,48 százalék), a Hang Seng (mínusz 3,79 százalék) és a Shanghai Composite (mínusz 3,63 százalék) is masszív mínuszokban zárt. Európában várhatóan hasonlóan borús hangulatra lehet számítani, a határidős indexek 1,5-1,7 százalék csökkenést jeleznek előre – írja az Equilor Befektetési Zrt.
Donald Trump amerikai elnök hét végén kijelentette, hogy „megsemmisíti” Irán erőműveit, ha Teherán „48 órán belül” nem nyitja meg újra teljesen a Hormuzi-szorost, amire Irán válaszul az Öböl menti országok energia-infrastruktúrájának lerombolása mellett most már létfontosságú, tengervizet sótalanító létesítményeik célba vételével is fenyegetőzött.
Mindehhez képest a BUX 1,02 százalékos mínuszban, 120 866 ponton rajtolt el.
Az OTP árfolyama 1,1 százalékkal, 35 550 forintra esett.
A Mol részvényei 0,7 százalékkal, 3888 forintra gyengültek, holott a svájci UBS Bank 4250 forintról 4500 forintra emelte a hazai olajpapír 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.
A Richter kurzusa 1,6 százalékkal, 11 550 forintra zuhant.
A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,6 százalékkal, 1998 forintra süllyedt.
A forint a hétfői tőzsdenyitás előtti gyengülés után – amikor az euró árfolyama 395 forint közelében járt – visszapattant, a becsengetés után újra 393,4 közelében ingadozik a devizapár.