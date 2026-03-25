Méretes eurós osztalékra csaphatnak le a befektetők – bőven van miből válogatni a szomszédban

Tavasszal hagyományosan elindul az osztalékszezon az európai tőzsdéken, a vállalatok sorra jelentik be, milyen összeget juttatnak vissza részvényeseiknek az előző évben megtermelt profitjukból.

A szlovén blue chipek sorát erősítő NLB Bank is bőkezű osztalékot fizet euróban

A Mol részvényenként 300 forint körüli, 8 százalék körüli hozamot jelentő kifizetése pedig a régiós olajcégek között is kifejezetten nagyvonalúnak számít. A Richter egyelőre még váratja a befektetőket a bejelentéssel, ahogy több kisebb cég kifizetési előterjesztése is előttünk áll még.

Az osztalékvadászoknak eközben érdemes dél felé is nézelődniük, a szomszédos ljubljanai tőzsdén jegyzett vállalatok ugyanis szintén bőkezű kifizetőnek számítanak, a részvényesi juttatás ott ráadásul euróban érkezik.

A ljubljanai blue chip részvényindex, a SBITOP tagjai egytől egyig fizetnek osztalékot, ami jelzi a helyi vezető papírok stabilitását és eredménytermelő képességét. Összetétele nagyban hasonlít a magyar tőzsde szerkezetére, a részvénykosár gerincét bankok, biztosítók, olajipari vállalatok, távközlési cégek és gyógyszergyártók alkotják, csakúgy, mint Budapesten.

A szlovén piac meglehetősen jól teljesített az elmúlt időszakban, a SBIOP az elmúlt 12 hónap során több mint 40 százalékot ralizott, idén szűk három hónap alatt pedig 12 százalékot erősödött.

Krka, Petrol, NLB – sorra emelik az osztalékot a szlovén blue chipek

Az Inter Capital brókerház számításai szerint az indexet alkotó szlovén vállalatok átlagosan 13,4 százalékkal növelték az egy részvényre jutó eredményüket 2025-ben, miközben a múltban folyamatosan emelték a nettó eredményből kifizetett osztalékot. A kedvező előjelek miatt idén is széles körű osztalékemelés jöhet, jól kitömhetik befektetőik zsebeit a legnagyobb szlovén vállalatok. A SBITOP index 4,5 százalékos osztalékhozammal forog a brókerház kalkulációja alapján.

A kosárban legnagyobb súllyal szereplő Krka hosszú távú osztalékpolitikája alapján előző évi nyereségének legalább 50 százalékát fizeti ki, ami 2026-ban 9,5 eurós osztalékot jelenthet részvényenként, 15 százalékkal többet, mint egy éve. A gyógyszergyártó papírjaiba így 4,2 százalékos hozamért lehet beszállni jelenleg.