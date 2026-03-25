Méretes eurós osztalékra csaphatnak le a befektetők – bőven van miből válogatni a szomszédban

Akár 7 százalékos eurós hozamot is bezsebelhetnek az időben lépő befektetők a szlovén tőzsdén. Déli szomszédunknál is kinyílik a pénzcsap, a legtöbb helyi cég tavalyi nyereségének legalább felét osztalék formájában fizeti ki a következő hónapok során.
Kadlót Tibor
2026.03.25, 15:20
Frissítve: 2026.03.25, 19:29

Tavasszal hagyományosan elindul az osztalékszezon az európai tőzsdéken, a vállalatok sorra jelentik be, milyen összeget juttatnak vissza részvényeseiknek az előző évben megtermelt profitjukból.

A szlovén blue chipek sorát erősítő NLB Bank is bőkezű osztalékot fizet euróban / Fotó: Shutterstock

Itthon 

A Mol részvényenként 300 forint körüli, 8 százalék körüli hozamot jelentő kifizetése pedig a régiós olajcégek között is kifejezetten nagyvonalúnak számít. A Richter egyelőre még váratja a befektetőket a bejelentéssel, ahogy több kisebb cég kifizetési előterjesztése is előttünk áll még.

Az osztalékvadászoknak eközben érdemes dél felé is nézelődniük, a szomszédos ljubljanai tőzsdén jegyzett vállalatok ugyanis szintén bőkezű kifizetőnek számítanak, a részvényesi juttatás ott ráadásul euróban érkezik.

A ljubljanai blue chip részvényindex, a SBITOP tagjai egytől egyig fizetnek osztalékot, ami jelzi a helyi vezető papírok stabilitását és eredménytermelő képességét. Összetétele nagyban hasonlít a magyar tőzsde szerkezetére, a részvénykosár gerincét bankok, biztosítók, olajipari vállalatok, távközlési cégek és gyógyszergyártók alkotják, csakúgy, mint Budapesten.

A szlovén piac meglehetősen jól teljesített az elmúlt időszakban, a SBIOP az elmúlt 12 hónap során több mint 40 százalékot ralizott, idén szűk három hónap alatt pedig 12 százalékot erősödött.

Krka, Petrol, NLB – sorra emelik az osztalékot a szlovén blue chipek

Az Inter Capital brókerház számításai szerint az indexet alkotó szlovén vállalatok átlagosan 13,4 százalékkal növelték az egy részvényre jutó eredményüket 2025-ben, miközben a múltban folyamatosan emelték a nettó eredményből kifizetett osztalékot. A kedvező előjelek miatt idén is széles körű osztalékemelés jöhet, jól kitömhetik befektetőik zsebeit a legnagyobb szlovén vállalatok. A SBITOP index 4,5 százalékos osztalékhozammal forog a brókerház kalkulációja alapján.

A kosárban legnagyobb súllyal szereplő Krka hosszú távú osztalékpolitikája alapján előző évi nyereségének legalább 50 százalékát fizeti ki, ami 2026-ban 9,5 eurós osztalékot jelenthet részvényenként, 15 százalékkal többet, mint egy éve. A gyógyszergyártó papírjaiba így 4,2 százalékos hozamért lehet beszállni jelenleg.

A ljubljanai börze második számú blue chipje, az ország bankpiacán az OTP-vel is versengő Nova Ljubljanska Banka (NLB) vezetősége évenként 50-60 százalék közötti nyereségkifizetési arányt határozott meg, a várakozások szerint idén bő 6 százalékkal emelheti az osztalékot, 13,7 euróra, amit helyi nagybank hagyományosan két részletben fizet ki. 

Az NLB ezek alapján 6,5 százalékos osztalékhozammal forog.

A szintén a helyi nagypapírok sorát erősítő Petrol is vonzó ajánlattal rukkolhat elő, a várakozások és a progresszív osztalékpolitika szerint ugyanis ötödével magasabb, 2,5 eurós osztalékot javasolhat majd a közgyűlésnek. A Mol déli riválisának osztalékhozama ezzel közelíti az 5 százalékot.

Hasonló hozamot zsebelhetnek be a Triglav biztosító tulajdonosai is, amely a vállalat által vonzó és fenntarthatóként aposztrofált osztalékpolitika jegyében nyereségének minimum felét osztja vissza. Az Inter Capital részvényenként három eurós kifizetést valószínűsít.

A legbőkezűbb szlovén osztalékfizető 7 százalék feletti hozamot kínál

A Magyar Telekom helyi megfelelője, a Telekom Slovenije a legtöbb szlovén cégnél konzervatívabb visszaosztási politikát követ, amely mentén eredményének 30-50 százalékát fizetheti ki évtől évre. Idén 10 százalék körüli emelésre futhatja, ami a jelenlegi árfolyamszinteken 4 százalékos osztalékhozamot jelent.

A legnagyvonalúbb a régiós vegyipari óriás, a Cinkarna Celje lehet, melynek papírjai 7 százalék feletti hozammal forognak a 2026-ra várható, 1,9 eurós osztalék mellett. A titán-dioxid gyártásban a világ élmezőnyébe tartozó kohászati cég nettó profitja kerül közvetlenül a befektetőkhöz.

A sort a SBITOP legfiatalabb tagja, a kosárba idén márciusban bekerült Salus inkább gesztusértékű, 1,2 eurós osztalékot fizethet ki, ami szerény, 3 százalék alatti hozamot jelent.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
