Deviza
EUR/HUF389,41 -0,19% USD/HUF338,41 +0,1% GBP/HUF448,83 +0,09% CHF/HUF423,73 +0,08% PLN/HUF90,87 +0,07% RON/HUF76,5 +0,1% CZK/HUF15,88 +0,1% EUR/HUF389,41 -0,19% USD/HUF338,41 +0,1% GBP/HUF448,83 +0,09% CHF/HUF423,73 +0,08% PLN/HUF90,87 +0,07% RON/HUF76,5 +0,1% CZK/HUF15,88 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
befektetés
háború
tőzsde

Hogyan kereskedjünk háború idején? A pánik a legrosszabb tőzsdei tanácsadó

A pánikszerű portfólióátalakítás olyan, mint a tetoválás, könnyebb meglépni, mint visszacsinálni. Talán sohasem olyan fontos a befektetői óvatosság, mint háborús időkben.
Faragó József
2026.03.29, 19:40
Frissítve: 2026.03.29, 19:46

A közel-keleti konfliktus nyomán lejtőre kerültek a tőzsdék, egekbe szállt az olaj ára. Más szóval kitört a pánik a piacokon. Vajon mi a jó stratégia ilyen vészjósló időkben? Tárazzunk ki és vegyünk menedékeszközöket? Ez jól hangzik, csak az a gond, amit eladnánk, annak éppen leesett az ára, amit meg vennénk, annak pont felment. Úgy tűnik, nagyon rossz bolt a portfólió pánikszerű átrendezése.  

pánik
Fotó: Shutterstock

Pánikban könnyű csapdába esni

Nagyon rossz ötlet hirtelen lépéseket tenni a geopolitikai prognózisok alapján, hiszen az Egyesült Államok, Irán és más országok kormányait is meglepetésként érték a háborúba torkollt közel-keleti konfliktus eddigi fordulatai

– figyelmeztetnek a The Wall Street Journal által megkérdezett szakértők. Példaként a harcok várható időtartamát említik, mondván, az amerikai elnök pár napos kirándulást ígért, ehhez képest már hetek óta tart a konfliktus.  

Vannak klasszikus tippek: 

  • vezető védelmi ipari részvények, mint például a Lockheed Martin, amely idén már 24 százalékot emelkedett, ám az utolsó heti teljesítménye 5 százalékos esés.
  • Az energiaszektor is jó tipp lehet, amennyiben a brutális olajáremelkedés a FactSet szerint 7 milliárd dollárnyi friss pénzt pumpált ebbe a tőzsdei szegmensbe. Bár itt is lehet bosszantó volatilitás.
  • Az arany mindig menedék, bár elgondolkoztató hogy idén januárban 5300 dollár felett járt a kurzus, most meg 4400 dollár közelében van. 

Könnyen csapdába léphet a pánikvásárló, hogy olyan eszközökbe menekíti a pénzét, melybe már beárazódtak a lehetséges kockázatok.  

 

 

Tetézhetik a veszteséget a portfólióátrendezések

Az előrejelzés nehézségeire hívja fel a figyelmet Mark Higgins, az Irvine-i IFA Institutional befektetési tanácsadója, aki 1790-től napjainkig tekintette át a háborús helyzetekre adott piaci reakciókat.

 Legfőbb tanulság a befektetők vaksi rövidlátása. 

Valójában a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a piacok sokkal több fordulatot rejtenek, mint azt a szereplők gondolnák. Ezért a lehető legrosszabb megközelítés a félelemmarketing. Az ultragyors kereskedés és a radikális stratégiák gyakran azt eredményezik, hogy a pánikolók csak égetik a vagyonukat. 

A portfólió átrendezése, melynek feszült helyzetben sokan a szükségét érzik, hasonló, mint a tetoválás.

 Gyorsan el lehet dönteni, a megvalósítás sem túl bonyolult művelet, de nagyon nehéz visszacsinálni, s egy életen át cipelhetjük a következményeket.

Gyakran célravezetőbb a semmittevés, a negatív hullámok kiülése, mint a portfólió kényszeres átrendezése a napi hírek és félelmek függvényében. Ha már mindenképp lépni akar a befektető, talán szerencsésebb kisebb lépésekkel próbálkozni, amelyeknek a kockázata korlátozott.   

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
