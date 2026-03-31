Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

A háború végének reménye hajtja feljebb a BUX-ot és erősíti a forintot, miközben a bikák és a medvék harca is folytatódott

Optimista hangulatban indult a kereskedés kedden, miután felmerült az iráni háború közelgő vége. A pesti tőzsdén folytatódott a bikák és a medvék harca.
VG
2026.03.31, 09:11
Frissítve: 2026.03.31, 11:40

Az iráni háború közelgő végéről szóló hírek hatására némileg mérséklődött az olajár és a pesti tőzsdén is optimista hangulatban indult a kereskedés kedd reggel és a remény hatására felfelé indultak az árak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint árfolyamának jót tettek a háború közelgő végéről szóló hírek, az euró/forint árfolyam 386-ig is erősödött az euróval szemben, mielőtt ismét a 387-es szint felé indult volna az árfolyam, ám mielőtt elérte volna, visszafordult. Egy dollárért pedig nagyjából 337 forintot kellett adni kedd reggel.

Folytatódott a csata a pesti tőzsdén

A pesti tőzsdén az elmúlt napokban nem a négy blue chip okozta a legnagyobb izgalmakat, hanem a bikák és a medvék összecsapása a 4iG, az Opus vagy épp a Waberer’s árfolyamában. Kedd reggel a 4iG és az Opus esetében a medvék álltak nyerésre, tehát esett az árfolyam, míg a Waberer’s árfolyama nem változott, ám a 4iG és az Opus pillanatok alatt zöldbe fordult.

Ugyanakkor a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexének, a BUX-nak az árfolyamát mégis a négy blue chip mozgatja, hiszen a kosár mintegy 90 százalékát ezek a cégek fedik le. A BUX kedd reggel 0,5 százalékos erősödés után 121 369,95 ponton nyitott, míg a legnagyobb részvények árfolyama az alábbiak szerint alakult. 

  • Az OTP részvényei 0,51 százalékot drágultak a nap elején és 35 200 forintért cseréltek gazdát.
  • A Mol árfolyama 0,3 százalékos esés után kereken 4000 forint volt a kereskedés kezdetén.
  • A Richter részvényei 0,34 százalékos emelkedés után 11 940 forinton forogtak kedd reggel.
  • A Magyar Telekom árfolyama 0,73 százalékos erősödés után 2065 forinton állt az első percekben.
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu