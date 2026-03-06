Deviza
Ezt meg fogjuk érezni: az alumínium lesz az új arany, a Közel-Keleten már tudják

A Perzsa-öböl térségében működő alumíniumkohók szállítási és termelési zavarokról számoltak be. A Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lőtte az alumínium világpiaci árát.
2026.03.06, 11:45
Frissítve: 2026.03.06, 12:12

Az alumínium ára a 2024 óta legnagyobb heti emelkedése felé tart, miután a közel-keleti konfliktus eszkalálódása megzavarta a térségből induló szállításokat, és a kereskedők további fennakadásokra készülnek.

alumínium
Az egekbe szökött az alumínium világpiaci ára, és ez nálunk is érződik majd / Fotó: Nathan Laine

A londoni fémtőzsdén (LME) pénteken emelkedtek az árak, így a heti drágulás meghaladta a 6 százalékot. A hét elején a referenciakontraktus ára már 2022 óta nem látott szintre ugrott.

 

A hetedik napja tartó amerikai–izraeli támadások Irán ellen – és Teherán válaszlépései – sokkot okoztak a globális alumíniumiparban. A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson keresztül zajló fémszállítás gyakorlatilag leállt, miközben a Perzsa-öböl térségében működő kohók – köztük az Aluminium Bahrain BSC és a Qatar Aluminium – a héten szállítási és termelési zavarokról számoltak be.

Az alumíniumkínálat eddig is szűkös volt

A helyzet jól mutatja, milyen gyorsan gyűrűzhetnek tovább a geopolitikai kockázatok egy olyan piacon, amely már eddig is szűkös kínálattal küzdött. 

  • A nagy tőzsdéken nyilvántartott fémkészletek továbbra is viszonylag alacsonyak, 
  • miközben a kínai alumíniumtermelést korlátozó szabályozás, 
  • valamint a nyugati piacokon bekövetkezett kohóleállások is csökkentették az iparág mozgásterét az újabb sokkok kezelésére.

Az úgynevezett amerikai Midwest-prémium – vagyis az az összeg, amelyet az LME-árhoz hozzáadnak az alumínium amerikai középnyugati régióba történő szállításáért – csütörtökön tonnánként 106,5 dollárra emelkedett, megegyezik a korábbi rekordszinttel. Az európai prémiumok is jelentősen megugrottak a héten.

Kína válaszút előtt

A kínai alumíniumipar – amely messze a világ legnagyobbja – azt mérlegeli, hogyan reagáljon egy esetleges tartós ellátási zavarra. Kína akár pótolhatja is a kínálati hiány egy részét, különösen akkor, ha a félkész alumíniumtermékek globális termelése is csökken. A Közel-Kelet azonban elsősorban nyers alumíniumot exportál, amelyet más régiókban dolgoznak fel. 

Kína félkész alumíniumtermékeinek közel-keleti exportja rövid távon nyomás alá kerül

idézi a Bloomberg a Shandong Aize Business Information Consulting pénteki elemzését. 

  • Az alumínium ára a londoni fémtőzsdén péntek reggel 1,3 százalékkal, tonnánként 3337,50 dollárra emelkedett. Más fémek is drágultak: 
  • a réz ára 0,5 százalékkal, 
  • a nikkelé pedig 1,2 százalékkal nőtt. 
  • A szingapúri határidős vasércjegyzések 1,6 százalékkal, tonnánként 101,65 dollárra emelkedtek.
