Ez fájni fog: kihirdették a döntést, az eddigi legnagyobb üzemanyagár-emelés jön szombattól Magyarországon – ekkora a literenként drágulás

Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetünk az üzemanyagok nagykereskedelmi árait illetően. A Holtankoljak árfigyelő oldal tájékoztatása szerint a benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe.

Fotó: Okszana Jermosenko / Shutterstock

Március 6-án, pénteken az alábbi literenkénti átlagárakon tankolhatunk a hazai benzinkutakon:

95-ös benzin: 578 forint

Gázolaj: 614 forint

Ha realizálódik a drágulás, a benzin literje 585 forint, a dízelé 631 forint lehet szombattól.

Kiderült, mikor tér vissza a benzinárstop Magyarországra, Orbán Viktor élő adásban mondta el a forgatókönyvet: „Nem szereti az ember az ilyesmit”

Orbán Viktor a magyar kormány egy régi intézkedését lengette be a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában. A miniszterelnök szerint az energiaárakat több tényező is felhajtja, és egy határon túl már be kell avatkozni a magyar családok megvédése érdekében.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon ma a benzinért.

„A kormány azonban figyeli a nemzetközi helyzetet, és amikor a helyzet Magyarországon már tarthatatlanná válna, azt megelőzően be fogunk avatkozni az árképzés rendjébe, vagyis az ár alakításába. Ebben mi nem vagyunk benne, mert azt, hogy mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért, a kereskedők és a vevők alakítják ki” – részletezte a kormányfő.

Megtorpant az olaj drágulása, de nincs ok a nyugalomra: Magyarországon már szembejött a valóság az üzemanyagáraknál

Nagyjából stabilizálódtak az olaj- és gázárak csütörtök délutánra a reggeli emelkedés után, miután a piac emészti, hogy meddig húzódhat el az iráni háború, és mikorra lehet ismét hajózható a Hormuzi-szoros.

Csütörtök délután a Brent olajfajta hordónkénti ára 83 dollár fölött mozgott, míg a TTF holland gáztőzsdén 51 euró per megawattórát meghaladó gázár alakult ki. Félő azonban, hogy az árak tovább emelkednek, ha a térség országai kénytelenek lesznek visszafogni termelésüket, ahogy a helyi tárolók megtelnek. Az amerikai haditengerészeti kíséret kivitelezése pedig a legjobb esetben is több napot vehet igénybe. A kitermelés elleni közvetlen támadások pedig csak olajat öntenének a tűzre, és az egekbe repíthetik a fekete arany árát.