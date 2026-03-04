A GVH szigorúan büntet: több mint 100 millió forintos bírság a Normaflore forgalmazójának
Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét a Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft., a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
A versenyhatóság szerdai közleménye szerint tavaly februárban indított versenyfelügyeleti eljárást a céggel szemben. A vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy a társaság 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg.
A GVH megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket, ezért szabták ki a bírságot.
A GVH figyeli a vény nélkül is kiadható gyógyszerek piacát
A versenyhivatal közleményében felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása során kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak.
A nemzeti versenyhatóság kiemelten figyel a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával – emlékeztetett a GVH.
Hivatalos: a magyarok kedvenc webáruháza többször is átverte a vásárlóit – óriási összeget kell kifizetnie
Több jogsértést is elkövetett az eMAG Magyarország Kft a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint. A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, ezért 235 millió forint bírságot szabtak ki a webáruházat működtető vállalkozásra.