Megtorpant a BUX, korrigál a 4iG

Az OTP és a Mol mínusszal kezdte a keddi kereskedést. A 4iG viszont a hétfői zuhanás után emelkedéssel rajtolt el.
Murányi Ernő
2026.04.14, 09:19
Frissítve: 2026.04.14, 09:41

Vegyes képet mutattak a főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Míg a DAX és az Euro Stoxx 50 félszázalékos pluszban volt, a brit és a francia vezető indexek stagnáltak.

Megtorpant a BUX, korrigál a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán

A befektetők figyelmét továbbra is a közel-keleti konfliktus köti le. Állítólag a közvetítők az amerikai–iráni tárgyalások újraindításán dolgoznak. A reményeket erősíti, hogy JD Vance amerikai alelnök szerint a két ország a hétvégén „jelentős előrelépést” ért el, annak ellenére, hogy végül nem sikerült megállapodásra jutniuk.

A magyar tőzsdével kapcsolatban – amely hétfőn teljes mértékben függetlenítette magát a globális piacoktól – az a kérdés, hogy folytatódik-e a blue chipek száguldása és a politikai papírok vesszőfutása.

Nos, a start arra utal, hogy megpihenhetnek a befektetők.

A BUX a becsengetés után 0,2 százalékkal, 139 136 pontra csökkent.

Az OTP részvényárfolyama 0,5 százalékkal, 44 540 forintra csúszott vissza. 

A Mol részvényei 0,7 százalékkal, 4350 forintra gyengültek.

A Richter papírjai viszont 0,5 százalékkal, 13 070 forintra drágultak. 

A Magyar Telekom 2398 forinton startolt el, ami 0,6 százalékos erősödés a hétfői záróárához mérten.

A 4iG  árfolyama 2,5 százalékkal, 2108 forintra emelkedett, míg az Opus Globalé 0,7 százalékkal, 298 forintra csökkent tovább.

A forint folytatta az erősödő trendet, az euró 0,1 százalékkal, 362,7 forintra gyengült.

 

