Deviza
EUR/HUF365,63 +0,51% USD/HUF312,99 +0,81% GBP/HUF421,94 +0,51% CHF/HUF395,73 +0,59% PLN/HUF85,8 +0,21% RON/HUF71,67 +0,39% CZK/HUF14,99 +0,41% EUR/HUF365,63 +0,51% USD/HUF312,99 +0,81% GBP/HUF421,94 +0,51% CHF/HUF395,73 +0,59% PLN/HUF85,8 +0,21% RON/HUF71,67 +0,39% CZK/HUF14,99 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 633,84 -0,17% MTELEKOM2 482 -0,32% MOL4 044 +0,1% OTP41 730 -0,52% RICHTER12 770 +0,71% OPUS293,5 +1,21% ANY7 360 -0,54% AUTOWALLIS148,5 +0,68% WABERERS4 600 -1,71% BUMIX9 121,98 +0,03% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 745,64 +0,01% BUX132 633,84 -0,17% MTELEKOM2 482 -0,32% MOL4 044 +0,1% OTP41 730 -0,52% RICHTER12 770 +0,71% OPUS293,5 +1,21% ANY7 360 -0,54% AUTOWALLIS148,5 +0,68% WABERERS4 600 -1,71% BUMIX9 121,98 +0,03% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 745,64 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
együttműködés
4iG

A görög Grid Telecommal építhet ki digitális folyosót a 4iG a Közel-Kelettől Európáig

A felek szaktudásuk és bevált gyakorlataik megosztását, valamint a távközlési infrastruktúra-elemek közös fejlesztését és üzemeltetését tervezik, melyek javítják Albánia, Görögország és a régió egyéb területeinek konnektivitását. A 4iG IDI és a görög Grid Telecom együttműködése egy olyan új digitális folyosó megvalósítását támogatja, amely kelet felé a Közel-Keletig, nyugat felé pedig a főbb európai célpontokig nyúlik.
VG
2026.04.29, 17:29
Frissítve: 2026.04.29, 18:03

A 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) és a Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írtak alá a nagykereskedelmi távközlés és a határokon átívelő digitális infrastruktúra-fejlesztések összehangolására - közölte a magyar tőzsdei cég szerdán.

4iG
Kostas Agathakis, a Grid Telecom ügyvezető elnöke és Blénessy László, a 4iG alelnöke / Fotó: 4iG

Görög cég lehet a 4iG IDI új partnere

A 4iG IDI, a 4iG Csoport nemzetközi digitális infrastruktúra-projektekre összpontosító üzletága, valamint a Grid Telecom – az IPTO (Independent Power Transmission Operator) független görög villamosenergia-átviteli rendszerirányító teljes tulajdonú leányvállalata és engedéllyel rendelkező nagykereskedelmi távközlési szolgáltató Görögországban – egymást kiegészítő képességeik hatékony kiaknázását tűzték ki célul. 

A felek szaktudásuk és bevált gyakorlataik megosztását, valamint a távközlési infrastruktúra-elemek közös fejlesztését és üzemeltetését tervezik, melyek javítják Albánia, Görögország és a régió egyéb területeinek konnektivitását.

Az egyeztetések kulcspontja egy Albánia és Görögország közötti nagy kapacitású, földi optikai kábelhálózat fejlesztése.

 A kezdeményezés célja egy reziliens, végpontok közötti digitális folyosó létrehozása, amely összekapcsolja a két vállalat hálózatát, és határokon átívelő, nemzetközi összeköttetést tesz lehetővé a Földközi-tengertől a jelentős európai adatforgalmi csomópontokig (PoP).

Fontos előrelépés a regionális digitális összekapcsoltság megerősítése

A szándéknyilatkozat lehetőséget biztosít az együttműködésre további stratégiai partnerekkel egy új, nagy érszámú tengeralatti optikai kábelrendszer közös tervezése, beszerzése, megvalósítása, üzemeltetése és értékesítése terén az Adriai- és a Földközi-tengeren. 

A dokumentum rögzíti a felek szándékát a tárgyalások folytatására és lefekteti a tervezett együttműködés kereteit.

Együttműködésünk a 4iG-vel – amelynek célja új, egymást kiegészítő földi és tengeralatti távközlési infrastruktúra-elemek kiépítése Albánia és a görög szárazföld között, egészen Krétáig és azon túl – egy olyan új digitális folyosó megvalósítását támogatja, amely kelet felé a Közel-Keletig, nyugat felé pedig a főbb európai célpontokig nyúlik. Emellett erősíteni fogja Görögország stratégiai szerepét, mint a kelet-mediterrán térség és a Balkán regionális, nyílt hozzáférésű összekapcsolási csomópontja

– mondta Kostas Agathakis, a Grid Telecom ügyvezető elnöke és vezérigazgatója.

A Grid Telecommal kötött szándéknyilatkozat fontos előrelépést jelent a regionális digitális összekapcsoltság megerősítésében. Egymást kiegészítő infrastruktúránk és szaktudásunk ötvözésével olyan ellenálló, nagy kapacitású kapcsolatok létrehozására törekszünk, amelyek támogatják a vállalkozásokat és a gazdasági növekedést az egész régióban

– nyilatkozta Blénessy László, a 4iG nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnöke.

A szándéknyilatkozat aláírását követően a két társaság megkezdi a technikai és operatív részletek kidolgozását, hogy a tervezett hálózati fejlesztések a lehető leghatékonyabb ütemben valósulhassanak meg a térségben. 

A fejlesztés révén létrejövő új adatfolyosó kulcsszerepet játszik majd a kontinensek közötti adatforgalom biztonságos és nagy sebességű továbbításában, megerősítve a régió „digitális híd” szerepét Európa és a globális hálózatok között.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2 162 HUF 0 / -0,55 %
Forgalom: 139 773 574 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG részvényei szerdán délután 0,2 százalékos mínuszban, 2170 forintnál jártak.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
