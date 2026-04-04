A görög Grid Telecommal építhet ki digitális folyosót a 4iG a Közel-Kelettől Európáig

A 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) és a Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írtak alá a nagykereskedelmi távközlés és a határokon átívelő digitális infrastruktúra-fejlesztések összehangolására - közölte a magyar tőzsdei cég szerdán.

Kostas Agathakis, a Grid Telecom ügyvezető elnöke és Blénessy László, a 4iG alelnöke / Fotó: 4iG

Görög cég lehet a 4iG IDI új partnere

A 4iG IDI, a 4iG Csoport nemzetközi digitális infrastruktúra-projektekre összpontosító üzletága, valamint a Grid Telecom – az IPTO (Independent Power Transmission Operator) független görög villamosenergia-átviteli rendszerirányító teljes tulajdonú leányvállalata és engedéllyel rendelkező nagykereskedelmi távközlési szolgáltató Görögországban – egymást kiegészítő képességeik hatékony kiaknázását tűzték ki célul.

A felek szaktudásuk és bevált gyakorlataik megosztását, valamint a távközlési infrastruktúra-elemek közös fejlesztését és üzemeltetését tervezik, melyek javítják Albánia, Görögország és a régió egyéb területeinek konnektivitását.

Az egyeztetések kulcspontja egy Albánia és Görögország közötti nagy kapacitású, földi optikai kábelhálózat fejlesztése.

A kezdeményezés célja egy reziliens, végpontok közötti digitális folyosó létrehozása, amely összekapcsolja a két vállalat hálózatát, és határokon átívelő, nemzetközi összeköttetést tesz lehetővé a Földközi-tengertől a jelentős európai adatforgalmi csomópontokig (PoP).

Fontos előrelépés a regionális digitális összekapcsoltság megerősítése

A szándéknyilatkozat lehetőséget biztosít az együttműködésre további stratégiai partnerekkel egy új, nagy érszámú tengeralatti optikai kábelrendszer közös tervezése, beszerzése, megvalósítása, üzemeltetése és értékesítése terén az Adriai- és a Földközi-tengeren.

A dokumentum rögzíti a felek szándékát a tárgyalások folytatására és lefekteti a tervezett együttműködés kereteit.

Együttműködésünk a 4iG-vel – amelynek célja új, egymást kiegészítő földi és tengeralatti távközlési infrastruktúra-elemek kiépítése Albánia és a görög szárazföld között, egészen Krétáig és azon túl – egy olyan új digitális folyosó megvalósítását támogatja, amely kelet felé a Közel-Keletig, nyugat felé pedig a főbb európai célpontokig nyúlik. Emellett erősíteni fogja Görögország stratégiai szerepét, mint a kelet-mediterrán térség és a Balkán regionális, nyílt hozzáférésű összekapcsolási csomópontja

– mondta Kostas Agathakis, a Grid Telecom ügyvezető elnöke és vezérigazgatója.

A Grid Telecommal kötött szándéknyilatkozat fontos előrelépést jelent a regionális digitális összekapcsoltság megerősítésében. Egymást kiegészítő infrastruktúránk és szaktudásunk ötvözésével olyan ellenálló, nagy kapacitású kapcsolatok létrehozására törekszünk, amelyek támogatják a vállalkozásokat és a gazdasági növekedést az egész régióban

– nyilatkozta Blénessy László, a 4iG nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnöke.