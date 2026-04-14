Az AI már a spájzban van és nem biztos, hogy örülünk neki

Míg az első ipari forradalomnak 80 évre volt szüksége a világ átalakításához, a digitális korszaknak már 20 év is elég volt. Most a hatodik hullám, a mesterséges intelligencia (AI) küszöbén állunk, amely minden eddiginél mélyebben és gyorsabban épül be mindennapjainkba.

A generatív AI növeli a globális GDP-t

A piaci optimizmus mögött komoly számok állnak. A Goldman Sachs (Jan Hatzius és munkatársai.) 2023-as, The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth (A mesterséges intelligencia potenciálisan nagy hatásai a gazdasági növekedésre) című tanulmánya rávilágít, hogy

a generatív AI a globális GDP-t tízéves távlatban mintegy hét százalékkal,

közel 7000 milliárd dollárral növelheti meg. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az AI a munkafolyamatok közel negyedét automatizálhatja, felszabadítva a humán tőkét a magasabb hozzáadott értékű feladatok számára.

A mesterséges intelligencia fejlődésének következő lépcsőfoka az autonóm ügynök (AI agent). Ez igazi áttörést hozhat, mert messze túlmutat a chatbotokon. Ez egy olyan rendszer, amely célokat kap, és önállóan cselekszik. A hétköznapokban ez a „smart fridge” példáján szemléltethető. Képzeljük el,

amikor a hűtőnk már nemcsak listát ír a kedvenc, fogyóban lévő élelmiszereinkről, és azt egyezteti velünk, hanem ezután önálló entitásként belép a digitális piactérre, és választ.

Elemzi a háztartás fogyasztását, figyeli a dinamikus árazást, és emberi jóváhagyás nélkül, a mi preferenciáink alapján megköti az adásvételi szerződést a legolcsóbb vagy a leggyorsabb beszállítóval vagy ezek kombinációjával.

A tőkepiaci fókusz a vertikális integráció irányába tolódik el

Ki nyer azon a tőzsdén, amely már nem közvetlenül „emberi fogyasztásra” készült? A hatodik ipari hullám felszabadíthat minket a rutin alól. Ebben az új világban a profit kulcsa az autonóm döntéshozatali képesség birtoklásában rejlik. A tőkepiaci fókusz a vertikális integráció irányába tolódik el:

Infrastruktúra: az Nvidia, a memória-, félvezetőgyártók és az elektrooptikai szegmens (pl. Broadcom, AMAT, Marvell) megkerülhetetlenek a hardverek folyamatos szállítása miatt.

Platformok: azok a vállalatok a legígéretesebbek, amelyek képesek az adatokból (AI) azonnali fizikai akciót (logisztika) generálni. Ezek a cégek birtokolják az ágensek „otthonát” (Apple, Microsoft, Amazon).

Fogyasztói technológia: az olyan vállalatok, mint az Ocado vagy a Walmart, amelyek már most nagy beruházásokkal építik az AI-alapú logisztikai láncaikat az automatizált rendelések kiszolgálására.

A veszélyek éppen a hatékonyságban rejlenek, és ennek ára van: egy rendszerszintű hiba vagy az algoritmusok „összebeszélése” (például egyszerre indított tömeges vásárlás egy ellátási zavar esetén)

inflációs sokkot vagy piaci összeomlást idézhet elő.

A kiberbiztonság már nem opció, hanem létkérdés

Ezért a kiberbiztonság itt már nem opció, hanem létkérdés az egyén és a társadalom számára is. Jó kérdés persze, hogy engedjük-e, hogy a hűtőnk hozzáférjen a pénztárcánkhoz. Mert ebben az esetben az otthonunk is digitális erődítménnyé kell hogy váljon, és erre is költeni kell.