Rekordmagasra ugrott az egyik legfontosabb fém árfolyama – kulcsiparágak kerülhetnek nehéz helyzetbe miatta

Négyéves csúcsra emelkedett az árfolyam a londoni fémtőzsdén. Az iráni háború veszélyezteti a globális alumíniumellátást is.
VG/MTI
2026.04.13, 14:05
Frissítve: 2026.04.13, 14:19

Négyéves csúcsra emelkedett az alumínium ára Londonban hétfőn azon aggodalmak hatására, hogy a közel-keleti konfliktus veszélyezteti a globális fémpiaci ellátást.

Az alumínium jegyzése négyéves csúcsra emelkedett a londoni fémtőzsdén / Fotó: Nathan Laine

A londoni fémtőzsdén (LME) a három hónapos szállítású alumínium határidős árfolyama 3555 dollár volt tonnánként késő délelőtt, ami 1,6 százalékos emelkedés az előző kereskedési nap zárásához képest. A kereskedés során a jegyzés 3569 dollárig is drágult, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb ár.

A közel-keleti régióban zajló katonai konfliktus már arra kényszerített néhány helyi alumíniumkohót, hogy csökkentse a termelést, miközben a fémszállítást komolyan megzavarta a szoros február végi lezárása. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Irán támadást intézett két regionális kohó ellen, és az Emirates Global Aluminium, a régió legnagyobb termelője leállította az egyik üzemét.

Az öböltérség a nyersalumínium kulcsfontosságú szállítója, a globális termelés nagyjából 9 százalékát adja.

 

Hullámvasútra ült a fontos ipari fém árfolyama – a legrosszabb forgatókönyv körvonalazódik az alumínium piacán

Az iráni háború által érintett egyik legfontosabb, nem olajhoz vagy földgázhoz kapcsolódó nyersanyag, az alumínium árfolyama is hullámvasútra ült a konfliktus kezdete óta, ám úgy tűnik, hogy nincs megállás a fém drágulása terén.

A Közel-Kelet energiában gazdag országai közül többen gondolták ugyanis azt, hogy bőséges gázkészleteiket olyan energiaigényes alapanyagok előállítására használják, mint az alumínium, így a globális kínálat 9 százaléka a régióhoz kötött. Emiatt az árak gyorsan el is indultak felfelé, ám miután egyes vállalatok képesek voltak a Hormuzi-szoros túloldalára irányítani az exportot, megnyugodni látszottak a kedélyek.

Energiabiztonság

