Korábban soha nem látott mélyrepülésből húzták vissza a fapadost, de megint kihagy a motor
A múlt heti mélyrepülés után, melynek során a külföldi részvények forintos piacán, a BÉTán pénteken történelmi minimumot ért el az árfolyam 3580 forintnál, ma felfelé indult a Wizz Air. A fapados légitársaság részvénye közel 50 millió forintos forgalommal majd 3 százalékot pattant. Annak ellenére is, hogy emelkednek az olajárak, és a pakisztáni tárgyalások elakadtak. Az emelkedés többször is 3700 forint közelében fulladt ki, majd a délutáni amerikai tőzsdenyitásra meredek zuhanásba kezdett, s 3600 forintig zuhant. Ekkor a forgalom már a 100 millió forintot közelítette.
Ütést váltott a két fapados légitársaság
A múlt héten negyedmilliárdos forgalommal öntötték a máskor csendes BÉTa piacon a Wizz Air részvényét a pesti parkett forintos kereskedésében. A háttérben a részvény londoni csúszása állt: a versenytárs Ryanair vezérének baljós nyilatkozata lökte lejtőre a fapados légitársaságot. Michael O’Leary azt találta mondani:
Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából, mert kevesebb lesz a versenytárs.
Amire a Wizz Air hivatalos választ küldött:
Michael O’Leary nemrégiben a Wizz Air pénzügyi kilátásairól tett kijelentései egyértelműen valótlanok és hamisak.
Kiemelték:
- a Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak;
- a stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre;
- a Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.
Még a mostani helyzetben is feltűnően olcsó
Idén korábban
előfordult, hogy elszakadt egymástól a budapesti és a londoni kereskedés.
Ez azzal magyarázható, hogy az iráni konfliktus kirobbanása előtt nem sokkal, februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (körülbelül 8920 forint) célárat adott meg egyéves távlaton, vételi ajánlással. A pesti parketten többször is tépték a forintos Wizz Airt, hiszen a célárhoz képest még az iráni konfliktus árnyékában is feltűnően olcsó a papír négyezer forint alatti árfolyamon.
Délutánra kifulladt az emelkedés
Ahogy a múlt heti historikus zuhanásban, úgy a mai visszakapaszkodásban is együtt mozgott a londoni és a budapesti jegyzés. Hétfőn kora délután azonban Londonban csúnyán beadták a részvényt, s bő 1 százalékot esett a kurzus.
Az amerikai tőzsdenyitásra a pesti parketten is zuhanórepülésbe kapcsolt a papír, s percek alatt 100 forintot esett, visszatérve a pénteki historikus mélypontok közelébe.