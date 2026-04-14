Csúcsdöntés után lefordulás: visszavettek a lendületből a magyar részvények, a forint remekel a dollárral szemben

Az iráni háború lezárásához fűzött remények hajtották feljebb az európai és az amerikai tőzsdéket kedden, itthon viszont kisebb korrekció történt a részvény- és forintpiacon a választási eredményre adott hétfői ralit követően. Nap közben az OTP és a Mol árfolyama is történelmi csúcsot döntött, előbbivel 45 710 forinton, utóbbival 4472 forinton kötötték a legmagasabb árú ügyletet.

Az OTP esése fogta vissza a BUX-ot kedden, de így is számos rekord megdőlt a pesti tőzsdén. A forint a dollárhoz képest tudott csak javítnai

A BUX reggel ugyan története során első alkalommal 141 ezer pont fölé szaladt, a villámrajt ezúttal nem tartott ki, a nap végén 138 891 ponton állapodott meg, 0,4 százalékkal visszacsúszva a hétfői záróértékhez képest.

A blue chipek közül

egyedül a Mol tudott erősödni, fél százalékkal 4400 forintra.

Az OTP kurzusa 1,7 százalékkal 44 000 forintra esett vissza,

a Richter 0,2 százalékkal 12 970 forintra ereszkedett.

A Magyar Telekom 1,4 százalékos esést követően 2350 forinton állt meg.

Az OTP annak ellenére sem tudott pluszban zárni, hogy minden eddiginél magasabb, 54 ezer forint feletti céláremelés érkezett a vezető bankrészvényre, az Erste elemzése szerint pedig bőven van még tér a hazai tőzsde emelkedése előtt.