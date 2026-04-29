Kifulladt az IT-specialista tavaszi ralija a közgyűlés előtti napokban – idén sem fizet osztalékot a Gloszter
Közzétette a csütörtöki közgyűlésének módosított előterjesztéseit a Gloster, miután a pénzügyi jelentés auditja lezárult. A pesti parkett IT-specialistája egyúttal azt is közölte: a 2025-ös számokat 250 millió forintos egyszeri tétel – az erős forint és pénzkiáramlással nem járó értékvesztés – terheli. A jegyzés minimális mínuszba csúszott, úgy tűnik, kifulladt az 500 forint alól 680 forintig menetelő üde tavaszi rali, miután világossá vált, hogy idén sincs osztalékjavaslat.
Minden 10 forintból 9 a Gloster rendszeres bevétele
Tavalyi számokat nézve azt látjuk:
- a konszolidált, IFRS szerinti árbevétel 8,651 milliárd forint,
- az EBITDA 751 millió forint,
- az adózott eredmény 456 millió forint.
Az EBITDA-margin változatlanul 8,7 százalék,
a rendszeres bevétel aránya 78,6 százalékról 91,4 százalékra emelkedett,
míg az export árbevétel aránya 46,1 százalékról 52,5 százalékra nőtt.
Az árbevétel 16 százalékos mérséklődésének elsődleges oka a rendszerintegrációs üzletág 2024-es értékesítése: ez a szegmens 2024-ben 1,957 milliárd forint árbevételt termelt.
A 2025-ös riportált eredményt két egyszeri tétel terheli:
- az egyik a 200 millió forintos negatív árfolyamhatás,
- a másik 50 millió forintos cash-flow-hatás nélküli értékvesztés.
E hatások nélkül a csoport mögöttes (adjusted) működési teljesítménye érdemben magasabb a riportált értéknél.
A közgyűlés elé kerülő javaslat
nem tartalmaz osztalékfizetést, a profitot eredménytartalékba helyeznék.
Osztalékra vár a piac
Tavalyelőtt értékesítette rendszer-integrációs üzletágát a Gloster, emellett portfóliótisztítást is végrehajtott, hogy organikus növekedési pályára álljon a társaság.
Szekeres Viktor elnök a VG-nek 2024-ben adott interjújában türelmet kért az osztalékra váró részvényesektől.
Még ugyanabban az évben közölte a társaság, hogy első alkalommal 2027-ben – a 2026-os eredmény terhére – tervez osztalékot fizetni a részvényeseknek. Érdekesség, hogy az Erste elemzői, szintén 2024-ben, még egy évvel korábbra, már 2026-ra várták az első szelvényvágást.
Tavaly nyáron már ellentmondás feszült a Gloster lendületes növekedésként aposztrofált rövid távú pályája és a részvényárfolyam látványos völgymenete között. Persze arról sem szabad elfeledkezni,
tavaly májusban feltűnően konzervatív, a szektor átlagától elmaradó növekedést vizionált a BÉT IT-specialistájának középtávú stratégiája.
Tavaly ősszel azzal hívta fel magára a társaság a figyelmet, hogy 2025 harmadik negyedévét 2563 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárta, ami 32 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest, ahol a 2024-es adat már nem tartalmazza az értékesített rendszer-integrációs üzletág nyitott rendeléseit. Feltűnő, hogy
a rendelésállomány évi 50 százalékkal nőtt két egymás utáni évben.
Ez a tendencia folytatódott a tavalyi negyedik negyedévben, hiszen 4526 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták az évet, ami stabil árbevételi alapot biztosít a következő időszakra. Ugyanakkor, az idei első negyedévet 3852 millió forintos nyitott rendelésállománnyal zárták:
- ami az előző év azonos időszakához képest csupán közel változatlan szintet jelent.
A piac rendre nem reagált az egymást követő kedvező fundamentális hírekre. Szoros kivételt képezett március végén Csillag Péter vezérigazgatói kinevezése, akkor két nap alatt 20 százalékot pattant a kurzus. Majd a március végi 500 forintos lokális mélypontról 680 forintig emelkedett.
Megtörve a második év tartó lecsorgást.
Ez az üde tavaszi rali fulladt ki a közgyűlés előtti napokban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig várni kell az osztalékra.