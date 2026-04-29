Európai hídfőállás épül Szegeden: történelmi siker és milliárdos osztalék a Goodwill Pharmánál

Ázsiai gyártók európai hídfőállása épül Szegeden

A Goodwill Pharma a Magyar Multi Program keretében 5,9 milliárd forint összértékű komplex beruházássorozatot zárt le: Szegeden üzembe helyezett egy teljes körű, GMP-minősítésű, azaz az EU követelményeinek megfelelő gyógyszergyárat, létrehozott egy új k+f és gyártólaboratóriumot, logisztikai kapacitását pedig a háromszorosára növelte.

A beruházások 1,77 milliárd forint állami támogatással, 2,75 milliárd forint hitelkerettel és 1,38 milliárd forint saját forrásból - részben tőkebevonáson keresztül - valósultak meg.

A fejlesztés üzleti értékét az adja, hogy a vállalat a jövőben EU-s előírás szerint gyárt és csomagol, majd hatóságilag akkreditált szakértő jóváhagyása után hozza forgalomba termékeit. Ezzel a Goodwill Pharma egyedülálló „egyablakos” belépést és európai hídfő (bridge partner) pozíciót kínál a nem európai, különösen a kelet-ázsiai gyógyszergyártók számára az EU-piacra lépéshez.

A szegedi vállalat iránt eddig Törökországból, Indiából és Kínából érdeklődtek.

A legjelentősebb partnerként a globális gyógyszeripar egyik kínai kulcsszereplője, a 2150 alkalmazottat foglalkoztató és mintegy 240 milliárd forint értékű konszolidált értékesítést lebonyolító kínai Techdow Pharmaceutical bízta meg a Goodwill Pharmát egy egészségügyileg kiemelkedő jelentőségű biológiai terápiás szer kizárólagos forgalmazásával .

A kapacitásbővítés eredményeként 2026-tól évente több mint 30 saját fejlesztésű vagy licenc-alapú készítmény jelenhet meg a hazai és exportpiacokon.

A mára több mint 300 főt foglalkoztató, 12 országban jelen lévő Goodwill Pharma célja, hogy innovációs hídszerepet töltsön be Kelet és Nyugat között.

A vállalat emellett "PharmaHub" modelljével nyit az Európán kívüli biotech k+f partnerek felé is, miközben dinamikus D2C (közvetlenül a fogyasztóknak) online értékesítésen keresztül a tudományos hitelességre épülő digitális „megabrand” stratégiát valósít meg.