Deviza
EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15% EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 250,36 +1,22% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 800 +0,17% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 726,72 -0,69% BUX134 250,36 +1,22% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 800 +0,17% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 726,72 -0,69%
olajüzlet
Szerbia
NIS
tőzsde
Mol

Mol–NIS-üzlet: Szerbiának garanciák kellenek, a Mol kifuthat az időből – elhúzódó tárgyalásokra számít az elemző

A vártnál több időre lehet szükség a szerb olajvállalat többségi tulajdonrészének megvásárlásához. A magyar kormányváltás vélhetően nem lassítja a Mol–NIS-üzletet, ezzel együtt így sem valószínű, hogy a május 22-i határidő előtt mindenben meg tud egyezni a szakértő szerint.
K. T.
2026.04.30, 10:43
Frissítve: 2026.04.30, 10:54

Nem valószínű, hogy a NIS szerb olajvállalat orosz részesedésének megvásárlásáról szóló végleges megállapodás május 22-ig, a tárgyalások lezárásának eredeti határidejéig megszületik a Mollal – mondta Zeljko Markovic energia-szakértő a Mol–NIS-üzletről a szerb N1 televízióban.

Mol-NIS-üzlet, Mol, Szerbia
Több időre lehet szükség a Mol–NIS-üzlet lezárásához / Fotó: Marko Djurica / Reuters

A helyi szakértő szerint a tárgyalások azért tartanak sokáig, mert Szerbiának meg kell védenie magát, és olyan feltételeket kell meghatároznia, amelyek nem voltak részei a Gazpromnyefttel kötött szerződésnek.

Szerbiának ugyanis bizonyos záradékokat be kellene építenie a szerződésbe jövőbeni védelme érdekében. Markovic szerint a NIS-re a szerb államnak elővásárlási joga van.

A tranzakció létrejöttének érdekében ezt nem fogják aktiválni, ha Szerbia olyan szerződést köt a Mollal, amely védelmet nyújtana. Beépíthetünk védelmi garanciákat, hogy ha a Mol szankciók alá kerül, Szerbia kérheti a kényszerfelügyeletet, és kérheti a részvények eladását – magyarázta az energia-szakértő, hangsúlyozva, hogy a szankciók miatt Szerbia kiszolgáltatott helyzetben van, de nem tud mindenbe beleegyezni.

Markovic ugyanakkor nem gondolja, hogy a NIS-tranzakcióban érintett országok vezetőinek mindegyikével – Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Aleksandar Vucic szerb elnökkel – egyaránt jó kapcsolatokat ápoló Orbán Viktor kormányának távozása lassítaná az üzletet.

Nem állíthatnám, hogy Orbán leváltása fordulópontot jelent, hogy Oroszország emiatt lemondana a részvények Molnak történő eladásáról

– mutatott rá Markovic, aki ezt azzal indokolta, hogy a magyar államnak nincsen többségi tulajdona a Molban, így nincs befolyása arra, hogy a Mol vezetése végrehajtson-e felvásárlásokat vagy sem.

A tárgyalások befejezésének végső határideje május 22., a NIS pedig június 19-ig rendelkezik működési engedéllyel. A szakértő a szoros határidő miatt arra számít, hogy újabb halasztást fognak kérni a felek a tárgyalások lezárásához.

Mindenki a maga számára legjobb feltételeket akarja, ez is lassíthatja az eladási folyamatot

Hosszú tárgyalásra számít egy másik iparági szakértő is. Bojan Stanic, a Szerb Gazdasági Kamara Stratégiai Elemzőrészlegének igazgatóhelyettese szerint az érintett felek mindegyike a helyzet alakulását figyeli, és kivár, hogy a lehető legjobb feltételeket alkudja ki a maga számára.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a Mol párhuzamosan egyeztet a Gazprommal a NIS többségi részesedésének megszerzéséről és a szerb állammal a jövőbeli tulajdonosi viszonyokról. A magyar olajtársaság jelezte, ha az ügylet megvalósul, akkor hosszú távon számol a pancsovai finomító működtetésével, amelyet a szerb és a régiós ellátásbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségűnek tart.

 MOL részvény
MOL részvény14:57:24
Árfolyam: 4 142 HUF +98 / +2,37 %
Forgalom: 1 967 665 694 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója április közepén egyeztetett Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszterrel az évszázad magyar olajüzleteként is aposztrofált, tervezett tranzakcióról. A szerb kormány ekkor hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása stratégiai kérdés, ezért bizonyos „vörös vonalakat” nem léphet át.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
