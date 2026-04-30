Mol–NIS-üzlet: Szerbiának garanciák kellenek, a Mol kifuthat az időből – elhúzódó tárgyalásokra számít az elemző

Nem valószínű, hogy a NIS szerb olajvállalat orosz részesedésének megvásárlásáról szóló végleges megállapodás május 22-ig, a tárgyalások lezárásának eredeti határidejéig megszületik a Mollal – mondta Zeljko Markovic energia-szakértő a Mol–NIS-üzletről a szerb N1 televízióban.

A helyi szakértő szerint a tárgyalások azért tartanak sokáig, mert Szerbiának meg kell védenie magát, és olyan feltételeket kell meghatároznia, amelyek nem voltak részei a Gazpromnyefttel kötött szerződésnek.

Szerbiának ugyanis bizonyos záradékokat be kellene építenie a szerződésbe jövőbeni védelme érdekében. Markovic szerint a NIS-re a szerb államnak elővásárlási joga van.

A tranzakció létrejöttének érdekében ezt nem fogják aktiválni, ha Szerbia olyan szerződést köt a Mollal, amely védelmet nyújtana. Beépíthetünk védelmi garanciákat, hogy ha a Mol szankciók alá kerül, Szerbia kérheti a kényszerfelügyeletet, és kérheti a részvények eladását – magyarázta az energia-szakértő, hangsúlyozva, hogy a szankciók miatt Szerbia kiszolgáltatott helyzetben van, de nem tud mindenbe beleegyezni.

Markovic ugyanakkor nem gondolja, hogy a NIS-tranzakcióban érintett országok vezetőinek mindegyikével – Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Aleksandar Vucic szerb elnökkel – egyaránt jó kapcsolatokat ápoló Orbán Viktor kormányának távozása lassítaná az üzletet.

Nem állíthatnám, hogy Orbán leváltása fordulópontot jelent, hogy Oroszország emiatt lemondana a részvények Molnak történő eladásáról

– mutatott rá Markovic, aki ezt azzal indokolta, hogy a magyar államnak nincsen többségi tulajdona a Molban, így nincs befolyása arra, hogy a Mol vezetése végrehajtson-e felvásárlásokat vagy sem.

A tárgyalások befejezésének végső határideje május 22., a NIS pedig június 19-ig rendelkezik működési engedéllyel. A szakértő a szoros határidő miatt arra számít, hogy újabb halasztást fognak kérni a felek a tárgyalások lezárásához.

Mindenki a maga számára legjobb feltételeket akarja, ez is lassíthatja az eladási folyamatot

Hosszú tárgyalásra számít egy másik iparági szakértő is. Bojan Stanic, a Szerb Gazdasági Kamara Stratégiai Elemzőrészlegének igazgatóhelyettese szerint az érintett felek mindegyike a helyzet alakulását figyeli, és kivár, hogy a lehető legjobb feltételeket alkudja ki a maga számára.