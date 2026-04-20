Zuhan az Opus, rossz bőrben a 4iG, a Gránit Bank és a Delta Group
A negatív globális tőkepiaci hangulatban több mint 9 százalékkal szakadtak be hétfő délutánra az Opus Global részvényei, 10 perccel 4 óra előtt már csupán 329 forint környékén járt az árfolyam, korábban egészen 320,5 forintig zuhant a kurzus, miközben a BUX kevesebb mint 1 százalékkal csökkent. Mészáros Lőrinc egyik cégével kapcsolatban elképesztő híresztelések láttak napvilágot. Az érintett cég már korábban jelezte, hogy jogi úton vesz elégtételt.
Nincsenek jó bőrben a politikai szempontból szintén érzékeny 4iG papírjai sem, a technológiai és védelmi ipari részvény közel 5 százalékkal, 2230 forintig esett, holott a vállalat főtulajdonosa és menedzsmentje többször is megerősítette, hogy erős lábakon áll a holding üzleti modellje, a globálisan is vezető amerikai fegyvergyártó cégekkel, például a Northrop Grummannel kötött szerződései garanciát nyújtanak a további növekedésre is.
Hasonló vesszőfutást látni a Gránit Banknál és a Delta Groupnál is. Az előbbi 3,3 százalékkal, kereken 10 ezer forintra, az utóbbi 5 százalékkal, 47 forintra gyengült.
Állják a sarat ugyanakkor a Waberer’s papírjai, az árfolyam változatlanul múlt pénteki záróértékén, azaz 4900 forinton áll.
Az Appeninn árfolyama egyenesen kilőtt, az ingatlancég kurzusa 4,7 százalékkal, 620 forintig tört fel.
A cikkben említett részvények közül
- az Opus Global a hétfői kereskedést 10,9 százalékos mínuszban, 322,5 forinton zárta.
- A 4iG 3,9 százalékos csökkenéssel, 2248 forinton,
- a Gránit Bank 9 százalékos zuhanással, 9420 forinton,
- a Delta Group 5,1 százalékkal lejjebb, 47 forinton,
- a Waberer's 2,7 százalékos visszaeséssel, 4770 forinton,
- míg az Appeninn 10,8 százalékos emelkedéssel, 656 forinton zárt.