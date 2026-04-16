Deviza
EUR/HUF364,96 +0,47% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,29 +0,42% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,04 +0,32% RON/HUF71,58 +0,3% CZK/HUF15 +0,49% EUR/HUF364,96 +0,47% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,29 +0,42% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,04 +0,32% RON/HUF71,58 +0,3% CZK/HUF15 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69% BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Pofont kaptak a politikai papírok, nagy bizalmat áraz a forintnak a piac

Magyar Péter egyetlen Facebook-poszttal padlóra küldte a Molt. Az osztalékpánik a Richtert is magával rántotta. Az OTP árfolyamát sodorta a nemzetközi szentiment. A blue chipek közül csak a Telekom mutatott vételi erőt. A hét közepén magukhoz tért politikai papírok (4iG, Opus, MBH) újabb pofont kaptak. A forintnak nagy bizalmat áraz a piac, a korrekciót rövid távúnak tartják az elemzők.
Faragó József
2026.04.16, 17:16
Frissítve: 2026.04.16, 17:34

A BUX 136 470 pont közelében zárt, ami bő 2 százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet és a kisebb mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint a hét eleji intenzív erősödést követően korrigált.

pesti parkett
 Pesti parkett: Magyar Péter egy mondattal lejtőre küldte a Molt / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: kisebb korrekció a szerdai rekordok után

A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt minimális mínuszba csúszott.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama emelkedett.

A félelem barométerként szolgáló VIX index közel 4 százalékot pattant.

Pesti parkett: pánik az osztalék miatt

Kisebb pánikot okozott a tőzsdén, hogy a vasárnapi választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt a Facebookon, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást.
A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt:

Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

Az MCC a Mol és a Richter 10-10 százalékát kezeli.

Az OTP 43 500 forinton zárt, majd 2 százalékos mínuszban.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 43 410 HUF 0 / -2,01 %
Forgalom: 24 699 704 570 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 4186 forinton fejezte be a napot, bő 5 százalékot zuhanva.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 164 HUF 0 / -5,92 %
Forgalom: 9 815 397 214 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 12 670 forinton zárt, bő 1 százalékot csúszva.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 730 HUF 0 / -0,78 %
Forgalom: 6 569 443 450 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2374 forinton zárt, több mint másfél százalékot pattanva.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 374 HUF 0 / +1,63 %
Forgalom: 1 935 857 830 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A hét közepi korrekció után újra estek a politikai papírok:

  • a 4iG közel 4 százalékot,
  • az MBH bő 3 százalékot,
  • az Opus csaknem 2 százalékot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Korrigált a forint, de az irány az euró

Kisebb korrekció indult az euró-forint árfolyamában. A piac a 364-es szintet figyeli: ennek áttörése esetén folytatódhat a rövid távú felpattanás. Folytatódó korrekció esetén a 369,50-nél húzódó ellenállást célozhatja meg a jegyzés.

Ugyanakkor 

középtávon a piac további forinterősödést áraz.

A forintot támogatja:

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Délelőtt az euró-forint 363 közelében is járt. Délben 365 fölé szúrt. Délután 364,5 közelében mozgott. Végül 365 közelében zárt, vagyis további korrekció valószínű rövid távon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
