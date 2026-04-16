Pofont kaptak a politikai papírok, nagy bizalmat áraz a forintnak a piac

A BUX 136 470 pont közelében zárt, ami bő 2 százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet és a kisebb mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint a hét eleji intenzív erősödést követően korrigált.

Pesti parkett: Magyar Péter egy mondattal lejtőre küldte a Molt / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: kisebb korrekció a szerdai rekordok után

A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt minimális mínuszba csúszott.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama emelkedett.

A félelem barométerként szolgáló VIX index közel 4 százalékot pattant.

Pesti parkett: pánik az osztalék miatt

Kisebb pánikot okozott a tőzsdén, hogy a vasárnapi választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt a Facebookon, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást.

A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt:

Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

Az MCC a Mol és a Richter 10-10 százalékát kezeli.

Az OTP 43 500 forinton zárt, majd 2 százalékos mínuszban.