Pofont kaptak a politikai papírok, nagy bizalmat áraz a forintnak a piac
A BUX 136 470 pont közelében zárt, ami bő 2 százalékos csúszás. Ezzel a pesti parkett vezető indexe alulteljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet és a kisebb mínuszba csúszó, régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint a hét eleji intenzív erősödést követően korrigált.
Amerika: kisebb korrekció a szerdai rekordok után
A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag egyaránt minimális mínuszba csúszott.
A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama emelkedett.
A félelem barométerként szolgáló VIX index közel 4 százalékot pattant.
Pesti parkett: pánik az osztalék miatt
Kisebb pánikot okozott a tőzsdén, hogy a vasárnapi választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt a Facebookon, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást.
A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt:
Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.
Az MCC a Mol és a Richter 10-10 százalékát kezeli.
Az OTP 43 500 forinton zárt, majd 2 százalékos mínuszban.
A Mol 4186 forinton fejezte be a napot, bő 5 százalékot zuhanva.
A Richter 12 670 forinton zárt, bő 1 százalékot csúszva.
A Magyar Telekom 2374 forinton zárt, több mint másfél százalékot pattanva.
A hét közepi korrekció után újra estek a politikai papírok:
- a 4iG közel 4 százalékot,
- az MBH bő 3 százalékot,
- az Opus csaknem 2 százalékot.
Korrigált a forint, de az irány az euró
Kisebb korrekció indult az euró-forint árfolyamában. A piac a 364-es szintet figyeli: ennek áttörése esetén folytatódhat a rövid távú felpattanás. Folytatódó korrekció esetén a 369,50-nél húzódó ellenállást célozhatja meg a jegyzés.
Ugyanakkor
középtávon a piac további forinterősödést áraz.
A forintot támogatja:
- a Tisza Párt pénzügyminiszter-jelöltje már tárgyalt az MNB elnökével az együttműködésről.
- Két vezető elemző is úgy véli: a piac megelőlegezi az euróbevezetés bizalmát a magyar devizának.
Délelőtt az euró-forint 363 közelében is járt. Délben 365 fölé szúrt. Délután 364,5 közelében mozgott. Végül 365 közelében zárt, vagyis további korrekció valószínű rövid távon.