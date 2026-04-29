Európa esik, de a pesti tőzsde stabilan tartja magát – jól jött a Richter új engedélye

A piac kivárásra játszik, a forgalom meglehetősen lanyha szerda délelőtt. A Richter új gyógyszerengedélye lendületet adott a részvényeknek.
K. B. G.
2026.04.29, 10:50
Frissítve: 2026.04.29, 11:23

A reggeli erős nyitás után visszaadta a nyereség egy részét a pesti tőzsde a délelőtti órákban, ahogy az olajárak felfelé indultak, és a nemzetközi piacokon is beborult a hangulat. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényindexe, a BUX a nyitást követő több mint félszázalékos erősödés után már csak 0,2 százalék körüli pluszt mutatott, miután a blue chip részvények többsége gyengült a reggeli órákhoz képest.

Alacsony forgalom mellett pozitív tartományban maradt a pesti tőzsde / Fotó: Shutterstock

A pesti tőzsde teljesítménye azonban így is felülmúlta az európai börzékét, így a Stoxx 600 Europe index a délelőtti órákban már mínuszokat mutatott, noha az Adidas, a Carlsberg, a UBS vagy épp a Deutsche Bank a vártnál jobb eredményeket tett közzé a nyitás előtt. Ugyancsak mínuszokat mutatott a londoni, a frankfurti, a párizsi vagy épp a milánói tőzsde a délelőtti órákban.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek többsége lefelé indult a nyitást követően a pesti tőzsdén

A BÉT-en az OTP árfolyama a reggeli erősödés után inkább a tegnapi záróárfolyamot közelítette, a bank részvényei a 42 ezer forintos határ körül oszcilláltak. Paradox módon a Mol árfolyamát sem segítette az olajárak emelkedése, a cég részvényei a kezdeti erősödés után mínuszba fordultak, és 4030 forintig süllyedtek.

Az új gyógyszerére az Európai Bizottságtól engedélyt kapó Richter viszont folytatta a reggeli erősödést, miután az előző napon a cég árfolyamát megütötte az osztalékfizetés idejével kapcsolatos bizonytalanság. A gyógyszercég másfél százalékos erősödés után 12 870 forinton mozgott, miközben a forgalom mérsékelt volt a pesti parketten.

RICHTER részvény12:57:15
Árfolyam: 12 840 HUF +160 / +1,25 %
Forgalom: 259 079 150 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényeiből is elveszett a reggeli lendület a délelőtti órákban, de az árfolyam közel maradt a 2500 forintos szinthez. 

MTELEKOM részvény12:57:26
Árfolyam: 2 494 HUF +4 / +0,16 %
Forgalom: 194 202 364 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az eredményeit a hétfői zárás után közlő tőzsdeüzemeltető BÉT a keddi közel 5 százalékos erősödés után ismét nagyot erősödött, az árfolyam már 13 700 forinton állt, szemben a hétfői 12 300 forintos, eredményközlés előtti záróárral.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
