Választás 2026: mi fog most történni a magyar tőzsdén? Ezeket a részvényeket figyeli mindenki

A magyar választás eredménye úgy érkezett, hogy a nemzetközi piacok éppen teljesen felbolydultak: kilőtt az olajár, esnek a részvények és a kötvények. A választás pozitívuma, hogy az amúgy is hatalmas bizonytalanságot nem növelte tovább abban az értelemben, hogy az eredmény egyértelmű, biztosított a stabil kormányzás. E mellé azonban hatalmas kérdőjelek társulnak, a tőzsdei részvények árfolyamaitól nem érdemes a forint esetében látott egyértelmű pozitív reakcióra számítani.

Magyar részvények választás után: egyes papírok ellenállhatnak a rossz hangulatnak, de belföldön és külföldön is hatalmas a bizonytalanság Fotó: Budapesti Éréktőzsde

Amint elemeztük: a forint rövidtávú erősödésére pozicionálni nem volt nagy kockázat, a két nagy rivális bármelyikének győzelme esetén pozitív reakcióra lehetett számítani – rizikókkal.

Ez a választási eredmény ismertté válása után azonnal ugrásszerűen meg is történt a nemzetközi képernyőkön, és amikor a hazai kereskedés hétfőn reggel megindul, bizonnyal az újrainduló piaci forgalom is ráteszi a pecsétjét. A hangulat akár a tőzsdére is átragadhat pillanatnyilag, de nem minden részvényt érint ugyanúgy a politikai változás első ránézésre sem, a későbbiekben pedig a nemzetközi helyzet és a fokozatosan ismertté váló új kormánypolitika veheti át a főszerepet.

Ami kiszámíthatatlan volt – mire jutnak a hétvégi pakisztáni béketárgyalások. Eredmény helyett veszélyes fordulat formálódik, és miután az iráni háború körüli események idén szépen megrángatták a korábban évekig szépen erősödő BUX indexet, lehet tudni, hogy a hatás a magyar tőzsdét sem fogja elkerülni.

A kérdés: milyen nettó azonnal hatással járnak a választási eredménnyel együtt, és felülírhatja-e az utóbbi keltette hangulat legalább bizonyos részvények esetében a negatív nemzetközi fejleményeket – amelyeket a Blomberg jelentése szerint az ázsiai részvények egy százalékos esése fémjelez, miközben majdnem ugyanennyit veszített a határidős S&P 500 index is.

A magyar részvények választás után: a blue chipek és a "politikai" papírok

A magyar piacon a részvények két, egymást is átfedő csoportját övezi a választás utáni első kereskedési napon kiemelt figyelem: a nagy forgalmú blue chipek általában hangulatvezéreltek, ezeken kívül pedig vannak azok a papírok, amelyeket hagyományosan erősen érint a belpolitika és a nemzetgazdasági döntések.