Választás 2026: mi fog most történni a magyar tőzsdén? Ezeket a részvényeket figyeli mindenki
A magyar választás eredménye úgy érkezett, hogy a nemzetközi piacok éppen teljesen felbolydultak: kilőtt az olajár, esnek a részvények és a kötvények. A választás pozitívuma, hogy az amúgy is hatalmas bizonytalanságot nem növelte tovább abban az értelemben, hogy az eredmény egyértelmű, biztosított a stabil kormányzás. E mellé azonban hatalmas kérdőjelek társulnak, a tőzsdei részvények árfolyamaitól nem érdemes a forint esetében látott egyértelmű pozitív reakcióra számítani.
Amint elemeztük: a forint rövidtávú erősödésére pozicionálni nem volt nagy kockázat, a két nagy rivális bármelyikének győzelme esetén pozitív reakcióra lehetett számítani – rizikókkal.
Ez a választási eredmény ismertté válása után azonnal ugrásszerűen meg is történt a nemzetközi képernyőkön, és amikor a hazai kereskedés hétfőn reggel megindul, bizonnyal az újrainduló piaci forgalom is ráteszi a pecsétjét. A hangulat akár a tőzsdére is átragadhat pillanatnyilag, de nem minden részvényt érint ugyanúgy a politikai változás első ránézésre sem, a későbbiekben pedig a nemzetközi helyzet és a fokozatosan ismertté váló új kormánypolitika veheti át a főszerepet.
Ami kiszámíthatatlan volt – mire jutnak a hétvégi pakisztáni béketárgyalások. Eredmény helyett veszélyes fordulat formálódik, és miután az iráni háború körüli események idén szépen megrángatták a korábban évekig szépen erősödő BUX indexet, lehet tudni, hogy a hatás a magyar tőzsdét sem fogja elkerülni.
A kérdés: milyen nettó azonnal hatással járnak a választási eredménnyel együtt, és felülírhatja-e az utóbbi keltette hangulat legalább bizonyos részvények esetében a negatív nemzetközi fejleményeket – amelyeket a Blomberg jelentése szerint az ázsiai részvények egy százalékos esése fémjelez, miközben majdnem ugyanennyit veszített a határidős S&P 500 index is.
A magyar részvények választás után: a blue chipek és a "politikai" papírok
A magyar piacon a részvények két, egymást is átfedő csoportját övezi a választás utáni első kereskedési napon kiemelt figyelem: a nagy forgalmú blue chipek általában hangulatvezéreltek, ezeken kívül pedig vannak azok a papírok, amelyeket hagyományosan erősen érint a belpolitika és a nemzetgazdasági döntések.
Mndkét csoportban szerepel az OTP és a Mol.
- Az előbbi árfolyamában a banki adózás mértékét illető döntések többször okoztak már kilengéseket, a papír teljesítménye azonban hosszabb távon felül szokta írni a politikát. Ha rövid távon átragad bizonyos papírokra a forintot megemelő hangulat, erre az OTP-nek jó esélye van, azért is, mert a különadókat a befektetők a távozó kormányhoz kötik, másrészt utódja alatt benne van a pakliban a kamatok emelkedése, ami a bankoknak használni szokott.
- Hasonlóságokat mutat a Mol is, ebben az esetben ugyanakkor már nem egyértelmű a helyzet, sem a hazai, sem a nemzetközi hatások tekintetében. A Tisza Párt azt ígérte, hogy hozzányúl a magyar régiós energiaóriáshoz, de döntések nincsenek, és most beláthatatlan ideig elhúzódó bizonytalanság keletkezett a vállalattal és menedzsmentje kormánnyal kapcsolatos viszonyát illetően. Ez árthat, ugyanakkor a piacokon azt is számba veszik majd, mi történhet az árfolyammal, ha a Tisza Párt megszünteti a rezsicsökkentést, illetve ígéretéhez híven leszakad az olcsó orosz energiáról (ami rövid távon tehnikailag sem lehetséges).
- Veszélyes vizekre kerülhet a belpolitika által befolyásolt papírok közül az újrainduló kereskedésben az Opus, illetve a 4iG. Az utóbbi Orbán Viktor kormányfő kiváló amerikai és egyéb kapcsolatainak köszönhetően jutott fontos nemzetközi együttműködésekhez – még a legutóbbi napokban is volt bejelentés – és a piacon most azt latolgatják, ezek milyen mértékben tudnak egy új kormány alatt is jól működni, illetve nem szűkülnek-e a vállalat lehetőségei.