Trump pokla vagy kiegyezés Iránnal? - a részvénypiac aggódva figyel

Az olajárak emelkedtek, miközben a részvénypiacok vegyesen teljesítettek hétfőn, miután az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pokollal fenyegette Iránt, ha az általa megszabott határidőig nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost. Ugyanakkor egy esetleges tűzszünetről szóló jelentés némileg csillapította a befektetők idegességét.

Trump ismételt fenyegetései – amelyek szerint lerombolja a civil infrastruktúrát, köztük erőműveket és hidakat, ha a létfontosságú vízi útvonal keddig nem nyílik meg – feszültséget keltettek a kereskedők körében, attól tartanak, hogy Irán válaszul célpontokat támadhat a Perzsa-öböl menti államokban.

Kivár a részvénypiac

A likviditás alacsony volt, mivel a térség több országában húsvéthétfői ünnepnapot tartottak.

Az S&P 500 e-mini határidős index (EScv1) enyhén ingadozott, végül 0,1 százalékkal csökkent,

az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékkal emelkedett.

A Nikkei 225 1,3 százalékkal nőtt,

a dél-koreai Kospi 0,9 százalékkal erősödött.

A befektetők némi megnyugvást kaptak, miután az Axios arról számolt be, hogy az Egyesült Államok, Irán és regionális közvetítők egy csoportja egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, amely tartós békéhez vezethet. A hír négy, a tárgyalásokat ismerő amerikai, izraeli és regionális forrásra hivatkozott.

Kvótát emelt az OPEC+, de ez senkit nem érdekel

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzései emelkedéssel nyitottak, majd visszaadták a nyereség egy részét, végül 0,5 százalékkal, hordónként 109,55 dollárra nőttek az esetleges ellátási zavarok miatt.

„A piacok egyértelműen idegesek” – mondta Sim Moh Siong, az OCBC szingapúri devizastratégája.

Sok ilyen határidőt láttunk már meghosszabbítani, és nehéz megítélni, hogy ezt most ténylegesen betartják-e, vagy ismét elhalasztják

– tette hozzá a Reutersnek nyilatkozva.

„Volt remény a feszültség csökkenésére, de ezek egy része a hétvégén szertefoszlott, amikor felerősödtek az iráni erőművek és hidak felrobbantására vonatkozó fenyegetések.”