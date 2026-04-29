Nem akárki szólalt meg az MBH-ról és az OTP-ről – külföldi vevők is kopogtathatnak az ajtón, ha van jó ajánlat

Az elmúlt öt évben csökkent a bankpiaci tranzakciók száma Kelet-Közép-Európában. Az utóbbi időszakban egyre kevesebb a résztvevő, ám a kedvezőlen geopolitikai folyamatok ellenére jók a kilátások.

A magyarországi politikai fordulat ugyan nem várt változásokat hozhat, azonban a piacot alapvetően optimizmus jellemzi, a szereplők a lehetőségeket keresik.

Az elmúlt években nagyot ment az OTP és az MBH is

Az MBH Bank egy öt éve tartó konszolidációs folyamat végén jár, amely során három magyarországi pénzintézet (MKB, Budapest Bank, Takarékbank) olvadt össze. Egy ilyen folyamat Barna Zsolt elnök-vezérigazgató szerint általában ügyfélvesztéssel szokott járni, de az MBH-nak mégis sikerült 15 százalékkal növelni ügyfelei számát.

Az OTP szintén sikeres éveket tudhat maga mögött. A magyar pénzintézet 2001 óta van jelen a nemzetközi piacon és elsősorban a régiós terjeszkedésre koncentrált. Az elmúlt két évtizedben az alábbi országokban terjeszkedett a bank:

Moldova

Románia

Ukrajna

Oroszország

Üzbegisztán

Montenegró

Albánia

Szerbia

Horvátország

Szlovénia

Bulgária

Az elmúlt öt évben ugyan csökkent a bankpiaci tranzakciók száma, de a visszaesés elsősorban az ukrajnai háború kitörésével magyarázható − mutat rá a Deloitte tanulmánya.

A tanulmányt készítő szakértők szerint a térség bankpiacai az elmúlt 10 évben folyamatosan konszolidálódtak, a résztvevők száma pedig 2017 óta jelentősen csökkent. Az évtized akvizíciós csúcsa 2021-re esett, a két legaktívabb felvásárló pedig a Raiffesien és az Erste volt, de az MBH és az OTP is az élmenyőzben végzett. A legnagyobb eladóvá a Sberbank vált miután az ukrajnai háborút követően megszabadult regionális hálózatától.

Mi mozgatja a folyamatokat

Elemzők szerint a régiós érdekeltségű bankok azokon a piacokon a legaktívabbak, ahol kedvező akvizíciós lehetőségek kínálkoznak, mivel minél nagyobb a piaci részesedés, annál nagyobb tőkearányos megtérülés realizálható. Az utóbbi évek folyamataiból a szakértők arra következtetnek, hogy 5 százalékos piaci részesedés alatt egy-egy érdekeltség könnyen válhat eladóvá.