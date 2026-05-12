Dőltek a blue chipek, ütötték a politikai papírokat, korrigált a forint

A BUX 132 750 ponton zárt, ami bő 1 százalékos mínusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe nagyjából a német DAX index mozgását követte. Hasonlóan, mint a régiós versenytárs lengyel WIG index. A forint kissé korrigált, de még nem dőlt el az irány: fókuszban a 15 éves trendvonal.

Esős nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Meglódult az infláció Amerikában

Az Egyesült Államokban a fogyasztói árak áprilisban 3,8 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A Munkaügyi Minisztérium áprilisi inflációs adatai felülmúlták a 3,3 százalékos márciusi adatot és a 3,7 százalékos elemzői várakozást is. Ez a legnagyobb növekedés hároméves visszatekintésben. Az indexet elsősorban az iráni háború kezdete óta emelkedő üzemanyagárak hajtották.

A vezető indexek a tengerentúlon eséssel nyitottak:

a széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot csúszott,

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot esett,

a klasszikus Dow Jones ipari átlag 0,5 százalékot süllyedt.

Pesti parkett: a blue chipek közül csak a Telekom kapaszkodott

Az OTP 41 660 forinton zárt, bő 2 százalékot esve.