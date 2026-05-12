Dőltek a blue chipek, ütötték a politikai papírokat, korrigált a forint

Borús nemzetközi hangulatban beadták a hazai blue chipeket. Csak a Telekom tartotta magát a pesti parketten. A politikai papírokat is ütötték. Ráadásul, a forint is korrigált. Bár a 15 éves trendvonalat még nem érte el a jegyzés, így az irány továbbra sem dőlt el.
Faragó József
2026.05.12, 17:17
Frissítve: 2026.05.12, 17:25

A BUX 132 750 ponton zárt, ami bő 1 százalékos mínusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe nagyjából a német DAX index mozgását követte. Hasonlóan, mint a régiós versenytárs lengyel WIG index. A forint kissé korrigált, de még nem dőlt el az irány: fókuszban a 15 éves trendvonal.

pesti parkett
Esős nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Meglódult az infláció Amerikában 

Az Egyesült Államokban a fogyasztói árak áprilisban 3,8 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A Munkaügyi Minisztérium áprilisi inflációs adatai felülmúlták a 3,3 százalékos márciusi adatot és a 3,7 százalékos elemzői várakozást is. Ez a legnagyobb növekedés hároméves visszatekintésben. Az indexet elsősorban az iráni háború kezdete óta emelkedő üzemanyagárak hajtották. 

A vezető indexek a tengerentúlon eséssel nyitottak:

  • a széles piacot leképező S&P 500 kétharmad százalékot csúszott,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot esett,
  • a klasszikus Dow Jones ipari átlag 0,5 százalékot süllyedt.

 

Pesti parkett: a blue chipek közül csak a Telekom kapaszkodott

 

Az OTP 41 660 forinton zárt, bő 2 százalékot esve.

A Mol 4100 forinton fejezte be a kerekedést, ami minimális csúszás. 

A Richter 12 370 forintig csúszott, ami majd 2 százalékos mínusz. 

A Magyar Telekom 2418 forintig kapaszkodott, s ez egyharmad százalékos plusz.

Ma is ütötték a politikai papírokat:

  • a 4iG majd 3 százalékot esett, a kapcsolt Rába közel 7 százalékot,
  • az Opus bő 4 százalékot zuhant.

 

Korrigál a forint

A romló nemzetközi befektetői hangulat hatására kisebb emelkedés indult az euró-forint árfolyamában, de egyelőre nem érte el a 358,50-es ellenállást. Ám a technikai indikátorok további korrekcióra utalnak. 

Meghatározó ellenállás húzódik 360-nál, mivel ott rajzolódik ki egy 15 éves trendvonal.

 Így ennek tesztelését követően derülhet ki majd a további meghatározó irány.

Napközben két hullámban gyengült a magyar deviza:

  • délelőtt 358-ig szúrt fel az euró-forint, 
  • majd 356 közelében delelt a kurzus. 
  • Tőzsdezárásig 357,95-ig emelkedett a jegyzés.
