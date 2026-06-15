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Bivalynál is erősebb a forint, közel 5 éves csúcson a hazai fizetőeszköz – a politikai papíroknak is jó napjuk van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már 350 forintnál jár az euró, és 302-es szinten a dollár, ami négy és fél éves csúcsot jelent. Az amerikai–iráni megállapodás hírére a pesti parketten is frissen pattantak a blue chipek. Ma a politikai papíroknak is jó napjuk van. Az Opus piacát a gyorsjelentés is fűti.
Faragó József
2026.06.15, 09:21
Frissítve: 2026.06.15, 09:44

A BUX 137 340 pont közelében nyitott, ami bő 1 százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe így kissé elmaradt az európai határidős árazások napi prognózisától. A forint mértéktelenül erősödik.

pesti parkett
Felfelé indultak a vezető részvények a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

A béke galambszárnyai repítik a tőzsdéket

Az Egyesült Államok és Irán vasárnap este előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról. 

A felek azonnali és végleges tűzszünetet hirdettek minden fronton,

beleértve a libanonit is. A szándéknyilatkozat aláírása június 19-én, pénteken várható Svájcban, amelyet egy hatvannapos tárgyalási időszak követ majd a részletes feltételek kidolgozására, köztük az iráni szankciók enyhítéséről és az atomprogram jövőjéről szóló kérdésekben.

A SpaceX első napja:

  • pénteken a részvény a 135 dolláros kibocsátási árhoz képest 19 százalékot emelkedett, és 160,95 dolláron zárt.
  • A nap végén a vállalat piaci kapitalizációja 2100 milliárd dollárra rúgott.

Hajnalban Ázsiában tomboltak az indexek: 

  • bő 5 százalékot pattant a koreai Kospi index, 
  • majd 5 százalékot emelkedett a japán Nikkei,
  • közel fél százalékkal került feljebb a kissé lemaradó, hongkongi Hang Seng,
  • de még a kontinentális kínai Sanghaj Composite is a pozitív tartományba kapaszkodott.

A határidős árazások alapján Európában 2 százalékos emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.

Pesti parkett: frissen pattantak a blue chipek

Az OTP 43 300 forintról startolt, ami majd 2 százalékos plusz.

 OTP részvény
OTP részvény11:22:54
Árfolyam: 43 280 HUF +790 / +1,83 %
Forgalom: 6 621 232 590 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3860 forinton indított, közel 1 százalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény11:23:08
Árfolyam: 3 774 HUF -52 / -1,38 %
Forgalom: 1 040 173 118 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 930 forintnál kereste az irányt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:22:56
Árfolyam: 11 880 HUF -50 / -0,42 %
Forgalom: 327 916 570 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2742 forintról startolt, közel fél százalékos pluszban. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:22:19
Árfolyam: 2 732 HUF +2 / +0,07 %
Forgalom: 525 411 502 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Jól kezdték a napot a politikai papírok

Gyorsjelentés:

Az Opus bő 2 százalékot pattant.

 OPUS részvény
OPUS részvény11:15:21
Árfolyam: 343 HUF -4,5 / -1,31 %
Forgalom: 18 800 455 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG csaknem 2 százalékot emelkedett.

 4IG részvény
4IG részvény11:23:09
Árfolyam: 2 028 HUF +2 / +0,1 %
Forgalom: 57 475 784 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Bivalynál is erősebb a forint 

Újabb lendületet adott a magyar devizának a sikeres béketárgyalás. Reggel, még az illikvid piacon 351 forint közelében kereskedett az euró-forint. 

A technikai kép:

  • erős támasz 350 forint környékén látható, 
  • ellenállás pedig 355 forintnál húzódik.
EUR / HUF árfolyam
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Nyitás előtt 351,6 közelébe szúrt fel a kurzus. Majd 350,3 közelében nyitott, utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a hazai deviza. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár 302 alá ment, ami szintén négy és fél éves csúcs. 

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