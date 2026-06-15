Bivalynál is erősebb a forint, közel 5 éves csúcson a hazai fizetőeszköz – a politikai papíroknak is jó napjuk van

A BUX 137 340 pont közelében nyitott, ami bő 1 százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe így kissé elmaradt az európai határidős árazások napi prognózisától. A forint mértéktelenül erősödik.

Felfelé indultak a vezető részvények a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

A béke galambszárnyai repítik a tőzsdéket

Az Egyesült Államok és Irán vasárnap este előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról.

A felek azonnali és végleges tűzszünetet hirdettek minden fronton,

beleértve a libanonit is. A szándéknyilatkozat aláírása június 19-én, pénteken várható Svájcban, amelyet egy hatvannapos tárgyalási időszak követ majd a részletes feltételek kidolgozására, köztük az iráni szankciók enyhítéséről és az atomprogram jövőjéről szóló kérdésekben.

A SpaceX első napja:

pénteken a részvény a 135 dolláros kibocsátási árhoz képest 19 százalékot emelkedett, és 160,95 dolláron zárt.

A nap végén a vállalat piaci kapitalizációja 2100 milliárd dollárra rúgott.

Hajnalban Ázsiában tomboltak az indexek:

bő 5 százalékot pattant a koreai Kospi index,

majd 5 százalékot emelkedett a japán Nikkei,

közel fél százalékkal került feljebb a kissé lemaradó, hongkongi Hang Seng,

de még a kontinentális kínai Sanghaj Composite is a pozitív tartományba kapaszkodott.

A határidős árazások alapján Európában 2 százalékos emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.

Pesti parkett: frissen pattantak a blue chipek

Az OTP 43 300 forintról startolt, ami majd 2 százalékos plusz.