Bivalynál is erősebb a forint, közel 5 éves csúcson a hazai fizetőeszköz – a politikai papíroknak is jó napjuk van
A BUX 137 340 pont közelében nyitott, ami bő 1 százalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe így kissé elmaradt az európai határidős árazások napi prognózisától. A forint mértéktelenül erősödik.
A béke galambszárnyai repítik a tőzsdéket
Az Egyesült Államok és Irán vasárnap este előzetes megállapodást kötött a háború lezárásáról.
A felek azonnali és végleges tűzszünetet hirdettek minden fronton,
beleértve a libanonit is. A szándéknyilatkozat aláírása június 19-én, pénteken várható Svájcban, amelyet egy hatvannapos tárgyalási időszak követ majd a részletes feltételek kidolgozására, köztük az iráni szankciók enyhítéséről és az atomprogram jövőjéről szóló kérdésekben.
A SpaceX első napja:
- pénteken a részvény a 135 dolláros kibocsátási árhoz képest 19 százalékot emelkedett, és 160,95 dolláron zárt.
- A nap végén a vállalat piaci kapitalizációja 2100 milliárd dollárra rúgott.
Hajnalban Ázsiában tomboltak az indexek:
- bő 5 százalékot pattant a koreai Kospi index,
- majd 5 százalékot emelkedett a japán Nikkei,
- közel fél százalékkal került feljebb a kissé lemaradó, hongkongi Hang Seng,
- de még a kontinentális kínai Sanghaj Composite is a pozitív tartományba kapaszkodott.
A határidős árazások alapján Európában 2 százalékos emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.
Pesti parkett: frissen pattantak a blue chipek
Az OTP 43 300 forintról startolt, ami majd 2 százalékos plusz.
A Mol 3860 forinton indított, közel 1 százalékos pluszban.
A Richter 11 930 forintnál kereste az irányt.
A Magyar Telekom 2742 forintról startolt, közel fél százalékos pluszban.
Jól kezdték a napot a politikai papírok
Gyorsjelentés:
- csökkenő árbevétel mellett ugrott 9,2 százalékkal az Opus Global nettó nyeresége.
Az Opus bő 2 százalékot pattant.
A 4iG csaknem 2 százalékot emelkedett.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Bivalynál is erősebb a forint
Újabb lendületet adott a magyar devizának a sikeres béketárgyalás. Reggel, még az illikvid piacon 351 forint közelében kereskedett az euró-forint.
A technikai kép:
- erős támasz 350 forint környékén látható,
- ellenállás pedig 355 forintnál húzódik.
Nyitás előtt 351,6 közelébe szúrt fel a kurzus. Majd 350,3 közelében nyitott, utoljára 2021 szeptemberében volt ilyen erős a hazai deviza.
A dollár 302 alá ment, ami szintén négy és fél éves csúcs.