Így látják a piacot a magyar bankvezetők – videó

A jövőt illetően nagyon optimista vagyok, bár nyilván vannak kockázatok a hazai, és a globális gazdasági környezet alakulását illetően is. Föl vagyunk készülve arra, hogy ha ezt a gazdasági környezetben bekövetkező változások indokolttá teszik, átpriorizáljuk a fejlesztéseinket, hiszen a menedzsmentek az a dolga, hogy folyamatosan monitorozza, figyelemmel kísérje mind a makrogazdasági körülményeket, mind a versenytársak reakcióit. Ennek alapján kell meghoznunk azokat a döntéseket, amelyektől azt várjuk, hogy az az ügyfél-akvizíciós növekmény, ami az elmúlt időszakban megtörtént, az a jövőben is megtörténjen. Ehhez pedig az is szükséges, hogy az innovációban a Gránit Bank továbbra is igyekezzen élen járni.

A következő tíz évet pedig a mesterséges intelligencia határozza meg a digitális banki szolgáltatásoknál is: ettől a Gránit Bank azt várja, hogy személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani a nap 24 órájában, a működési hatékonyságát pedig – a már most is magas szintről – tovább növeli majd.”

Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A bankszektor működését is befolyásoló idei gazdasági környezet abból a szempontból nehezebbnek tűnik, hogy a GDP-bővülés – nemcsak itthon, hanem a legfontosabb kereskedelmi partnereinknél, tehát Németországban, Ausztriában, Észak-Európa országaiban vagy akár Kínában is – alacsonyabb a vártnál. A másik oldalon viszont azt is látni kell, hogy jövő évre már 3-4 százalékos magyar GDP-bővüléssel számolnak az elemzőink, és a konszenzus is ebben a sávban mozog: ekkora mértékű növekedés pedig az elmúlt húsz év adatainak ismeretében nagyon jónak számít.

Ami a hitelezést illeti, az élénk finanszírozási piachoz két dolog szükséges: az egyik, hogy kellően alacsonyak legyenek a kamatok, a másik pedig, hogy a bankoknak legyen elég tőkéjük, és legyen elég motivációjuk a finanszírozáshoz. Ami a második feltételt illeti, most rengeteg likviditás áll rendelkezésre a bankrendszerben, nagyon erős a szektor tőkehelyzete, így minden szereplő azon van, hogy hitelezzen – és ez igaz az erős nemzetközi háttérrel rendelkező Raiffeisen Bankra is.