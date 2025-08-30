Otthon Start: az utolsó pillanatban érkezett nagyon fontos tanács az OTP-től – vallottak a bankok a 3 százalékos hitelről, jönnek az akciók

Az iskolakezdéssel érintett szülőkön, és a pedagógusokon kívül ezúttal a bankok számára is erősen indul a szeptember: hétfőn indul el az Otthon Start program, amelynek a segítségével az első lakásukat megvásárlók juthatnak rendkívül kedvező feltételek – így például legfeljebb 3 százalékos, fix éves kamat – mellett támogatott lakáshitelhez.
A bankok hamar ráéreztek az új támogatott lakáshitelben rejlő lehetőségekre – nem utolsósorban azért, mert az 3-4 százalékpontos kamatelőnnyel rendelkezik a piaci feltételű konstrukciókhoz képest –, és már hetekkel annak indulása előtt megkezdték az azzal kapcsolatos kommunikációt. Így például több pénzintézet is külön aloldalt szentelt az új hitelterméknek, ott feltüntetve annak fontosabb paramétereit, hitelkalkulátorral egyetemben. Emellett szinte minden bank biztosította a regisztrációt követő visszahívás lehetőségét, sőt, egyes szereplőknél – így például a K&H-nál és az OTP Banknál – a jogosultságot is ellenőrizni lehet. A CIB Bank pedig már az Otthon Start indulása előtt jóváírási akciót indított a regisztrációhoz, illetve a hitelfelvétel tervezéséhez kapcsolódóan. A jelen állapot szerint augusztus végéig futó akció keretében akár 100 ezer forintos jóváírást kaphat az az ügyfél, aki lakáskereséséhez a CIB Jelzáloghitel-tervezőt veszi igénybe és teljesíti a meghatározott feltételeket.
A Világgazdaságnak nyilatkozó pénzintézetek mindegyike intenzív előzetes érdeklődést tapasztalt az Otthon Start hitel indulása kapcsán, ami a fiókhálózatot, és az elektronikus felületeteket egyaránt érintette. „Megnövekedett érdeklődést tapasztalunk minden kapcsolati csatornánkon, sokakat megmozgatott a 3 százalékos hitel lehetősége” – nyilatkozták a Világgazdaságnak az OTP Banknál. Hozzátették: az ügyfeleknek érdemes előzetesen tájékozódni a bank honlapján, és a szükséges dokumentációt beszerezni, hogy minél kevesebb esetben legyen szükség hiánypótlásra.
Emellett érdemes előzetes hitelképesség-vizsgálatot végezni, és az előzetes értékbecslési szolgáltatást is igénybe venni, annak érdekében, hogy az ügyfelek megkíméljék magukat a felesleges költségektől
– hívták fel a figyelmet a pénzintézetnél.
Az OTP Bank az Otthon Start indulását követően is intenzív érdeklődésre számít: ennek érdekében – a szakértő tanácsadók alkalmazása mellett – belső átszervezésekkel is készül a rohamra a pénzintézet, és olyan fejlesztésekkel, amelyek növelik az ügyletek feldolgozási képességét. „A cél, hogy a hitelfelvétel minél egyszerűbb és gyorsabb legyen” – emelték ki a pénzintézetnél.
Az Erste az elsők között biztosította az előregisztráció lehetőségét az Otthon Start Lakáshitelnél. Az előregisztrálók az első között tudják igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt, ami az Ersténél már hétfőtől elérhető – közölték lapunkkal a pénzintézetnél.
A Gránit Bank a Gránit Guru nevű, generatív AI alapú chatbotot is bevetette az Otthon Start indulásával kapcsolatos tájékoztatási kampány során. Az erős érdeklődést jól mutatja, hogy már az első néhány napban kétezernél is többen kalkuláltak és több százan iratkoztak fel a Gránit Bank Otthon Start oldalán, hogy elkezdhessék az egyeztetést a támogatott lakáshitel igényléséről.
"Az MBH Banknál már az Otthon Start Program hivatalos indulását megelőző időszakban is rendkívül élénk érdeklődést tapasztaltunk. Az elmúlt hetekben több ezren keresték fel bankunkat különböző csatornákon – legyen szó fióki látogatásról, telefonos megkeresésről vagy online felületeinken történő érdeklődésről. Már augusztusban elindítottuk a regisztrációs lehetőséget a honlapunkon, ahol ügyfeleink előzetes visszahívást is kérhettek, illetve időpontot foglalhattak tanácsadásra. Az eddigi tapasztalatok alapján országosan nagy az érdeklődés: a fővárosban, a nagyvárosokban és a vidéki településeken egyaránt" – tájékoztattak lapunk kérdésére a pénzintézetnél.
Az MBH Banknál kiemelten készülnek a szeptember elejére várható megnövekedett ügyfélforgalomra is: az országos fiókhálózatban hosszított nyitva tartással, megnövelt ügyintézői létszámmal és felkészült tanácsadó csapattal várják az ügyfeleket, hogy a hiteligénylés folyamata a lehető leggyorsabban és legzökkenőmentesebben történjen. Emellett – tették hozzá – online előzetes időpontfoglalással is támogatják a gördülékeny ügyintézést. "Célunk, hogy ügyfeleink a lehető leghamarabb beköltözhessenek új otthonukba – hiánytalan kérelem esetén akár 5 napos hitelbírálati idővel" – emelték ki a pénzintézetél.
Az biztosra vehető, hogy a hétfőre minden bank közzéteszi majd az Otthon Start hitel kondíciós listáját, és a várható erős verseny miatt akciós ajánlatokból sem lesz hiány. A kedvezményes, legfeljebb évi 3 százalékos kamatból viszont nagyon sokat nem tudnak faragni a bankok, így inkább arra lehet számítani, hogy – mint ahogy az az egyéb hiteltermékeknél megszokott – inkább a nem kamat jellegű feltételeknél adnak majd engedményeket: így elengednek, vagy átvállalnak bizonyos kezdeti költségeket, illetve az egyszeri jóváírás eszközével élnek – a meghatározott feltételek teljesülése esetén.
Az Otthon Start megjelenése ugyanakkor jókora plusz keresletet is teremt majd a lakáshitelek piacán: az előzetes becslések szerint már az idei évben több száz milliárd forintnyi új lakáshitel-kihelyezést generálhat az új konstrukció. A legfeljebb 3 százalékos kamattal kínált kölcsön megjelenése nyomán ugrásszerűen emelkedhet a támogatott lakáshitelek aránya is az új kihelyezéseken belül:
mondjuk a növekedésre bőven mutatkozik tér, hiszen a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a 2025. első felében megkötött, bő 809 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződés összegének nagyjából egyötödéhez kapcsolódott valamilyen állami támogatás.
A lakáshitelek piaca pedig biztos, hogy új csúcsot ér el ebben az évben: a most jellemző, 130-150 milliárdos kihelyezési volumen az év utolsó harmadában tovább emelkedhet, így csak az maradt a kérdés, hogy mennyivel sikerül majd túlszárnyalni a 2024-re kimutatott,1350 milliárd forintos szerződéses összeget.
