Otthon Start: az utolsó pillanatban érkezett nagyon fontos tanács az OTP-től – vallottak a bankok a 3 százalékos hitelről, jönnek az akciók

Az iskolakezdéssel érintett szülőkön, és a pedagógusokon kívül ezúttal a bankok számára is erősen indul a szeptember: hétfőn indul el az Otthon Start program, amelynek a segítségével az első lakásukat megvásárlók juthatnak rendkívül kedvező feltételek – így például legfeljebb 3 százalékos, fix éves kamat – mellett támogatott lakáshitelhez.

A bankok tapasztalatai szerint a fiókokon kívül az elektronikus csatornákon is erős volt az előzetes érdeklődés az Otthon Start hitel iránt / Fotó: Kallus György

A bankok hamar ráéreztek az új támogatott lakáshitelben rejlő lehetőségekre – nem utolsósorban azért, mert az 3-4 százalékpontos kamatelőnnyel rendelkezik a piaci feltételű konstrukciókhoz képest –, és már hetekkel annak indulása előtt megkezdték az azzal kapcsolatos kommunikációt. Így például több pénzintézet is külön aloldalt szentelt az új hitelterméknek, ott feltüntetve annak fontosabb paramétereit, hitelkalkulátorral egyetemben. Emellett szinte minden bank biztosította a regisztrációt követő visszahívás lehetőségét, sőt, egyes szereplőknél – így például a K&H-nál és az OTP Banknál – a jogosultságot is ellenőrizni lehet. A CIB Bank pedig már az Otthon Start indulása előtt jóváírási akciót indított a regisztrációhoz, illetve a hitelfelvétel tervezéséhez kapcsolódóan. A jelen állapot szerint augusztus végéig futó akció keretében akár 100 ezer forintos jóváírást kaphat az az ügyfél, aki lakáskereséséhez a CIB Jelzáloghitel-tervezőt veszi igénybe és teljesíti a meghatározott feltételeket.

Megmozgatta az embereket az Otthon Start, hatott a 3 százalékos kamat

A Világgazdaságnak nyilatkozó pénzintézetek mindegyike intenzív előzetes érdeklődést tapasztalt az Otthon Start hitel indulása kapcsán, ami a fiókhálózatot, és az elektronikus felületeteket egyaránt érintette. „Megnövekedett érdeklődést tapasztalunk minden kapcsolati csatornánkon, sokakat megmozgatott a 3 százalékos hitel lehetősége” – nyilatkozták a Világgazdaságnak az OTP Banknál. Hozzátették: az ügyfeleknek érdemes előzetesen tájékozódni a bank honlapján, és a szükséges dokumentációt beszerezni, hogy minél kevesebb esetben legyen szükség hiánypótlásra.

Emellett érdemes előzetes hitelképesség-vizsgálatot végezni, és az előzetes értékbecslési szolgáltatást is igénybe venni, annak érdekében, hogy az ügyfelek megkíméljék magukat a felesleges költségektől

– hívták fel a figyelmet a pénzintézetnél.