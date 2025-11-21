Többször is hosszú időre leáll az egyik hazai nagybank

Előre tervezett bankszünnapok lesznek ebben a hónapban a K&H Banknál – írja az Origo a pénzintézet honlapján található tájékoztatás alapján. A tájékoztatást a bank az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra.

Több alkalommal is leállások lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az alábbi időszakokban lesznek leállások a K&H Banknál

November 21-én 17:00 és 18:00 óra között tervezett karbantartás miatt a K&H Electrán elérhető betéti szolgáltatásai (betétlekötési megbízás benyújtása, betétlekötés módosítása, betétlekötés felmondása) nem lesznek elérhetők. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

Szintén november 21-én 18:00 órától november 23-án 18:00 óráig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása ugyancsak szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalásokat visszautasítják, azokat a szolgáltatás szünetelését követően újra be kell nyújtani. Ezen szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A bankszünnapok alatt a megszokott módon elérhetők lesznek az alábbi szolgáltatások:

ATM-kifizetés,

bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás),

bankkártyatiltás K&H Telecenteren keresztül.

A betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnapok alatt a november 21-én 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártyahasználat érdekében azt javasolják ügyfeleiknek, hogy biztosítsanak megfelelő fedezetet bankszámlájukon a bankszünnapokra, valamint gondoskodjanak a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó sms-üzenetek és az online vásárlást megerősítő sms-üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.

A fentiek tekintetében kérik ügyfeleiket, hogy tekintsék át a bankszünnapokon esedékes fizetéseiket – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére, és ha szükséges, a bankszünnapok előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesíti a pénzintézet.