Új szereplők a BÉT elemzés-árjegyzés programjában

A BÉT újabb részvényekkel bővíti a 2017 végén meghirdetett elemzés-árjegyzés programját. A programban jelenleg szereplő 11 közepes méretű részvény mellett három újabb papír, az AutoWallis, az OPUS Global és a Waberer’s részvényeinek elemzésére – az OPUS Global esetén árjegyzésre is – sor kerül 2019-ben. A program folytatásával és új kibocsátókra történő kiterjesztésével a Tőzsde elsődleges célja a befektetői bizalom további erősítése és a kereskedési aktivitás növelése a kis-és közepes kapitalizációjú részvényekben.

A Budapesti Értéktőzsde elemzés-árjegyzés programját 2017 decemberében indította el egy éves tesztüzem jelleggel. Ennek keretében a BÉT négy befektetési szolgáltatóval (Concorde, Wood, OTP Bank, MKB Bank) kötött szerződést 10 kibocsátóra vonatkozó elemzések szolgáltatásáról. A programba bekerülő kibocsátókat a BÉT alapvetően azok mérete, közkézhányada és likviditásuk alapján választotta ki.

A BÉT igazgatósága az egyéves tesztüzem végén a brókercégek, az intézményi és lakossági befektetők, valamint a programban résztvevő tőzsdetagok véleményével együtt értékelte a programot. A konzultációban résztvevő cégek fogadtatása kifejezetten pozitív volt; különösen az elemzések kapcsán emelték ki, hogy hozzáadott értéket biztosítanak az egyes piaci szereplők számára. Véleményük szerint az elemzés-árjegyzés programmal egy idáig nem létező szolgáltatás hiánypótlására került sor a hazai tőzsdén.

Az egyéves kísérleti időszak végén a Budapesti Értéktőzsde sikeresnek minősítette a programot.

A résztvevő tagok az első évben 100-nál is több elemzést vagy elemzői kommentárt publikáltak a BÉT honlapján, illetve az érintett cégek papírjainak forgalma az előző év hasonló időszakához képest összességében mintegy 20 százalékkal bővült, miközben a teljes piacon, ugyanezen időszakot vizsgálva a bővülés csupán 2,4 százalék volt. Az értékelés alapján az elemzés-árjegyzési program jelentősen pozitív hatást gyakorol a BÉT-en jegyzett kis- és közepes vállalatok papírjaira, illetve vonzóbbá teszik a tőzsdét a jelenleg még nem listázott cégek számára is a jövőben történő tőzsdei megjelenés tekintetében.

A Budapesti Értéktőzsde a programot – a jelenleg résztvevő kibocsátók részvényei mellett további kibocsátók papírjainak bevonásával – 2021 végéig, 3 évre kiterjesztette. Ennek része, hogy a dedikáltan a kis- és középvállalkozások számára létrehozott BÉT Xtend platformon jegyzett papírok – még ha egyszerűbb elemzések formájában is – szintén rendelkezhessenek elemzői lefedettséggel. A program elsősorban az elemzésekre fókuszál, az árjegyzés opcionális és csak komolyabb, az intézményi befektetők számára is értéket teremtő árjegyzői feltételek vállalása mellett kerül be a támogatott programba.

A programban jelenleg résztvevő 11 kibocsátó részvényei mellé 3 újonnan bekerült papír, az AutoWallis, az OPUS Global és a Waberer’s papírjainak elemzésére is sor kerül 2019-ben,

az OPUS Global esetén pedig árjegyzési szolgáltatás is elérhető lesz a programhoz újonnan csatlakozó Equilor révén. Öt kibocsátó, a 4iG, az Est Media, az OTT-One, valamint a BÉT Xtend piacán jelenleg kereskedett Megakrán és a CyBERG Corp. került fel arra a listára, ahonnan – befektetési szolgáltatói érdeklődés esetén – az évben további kibocsátókkal bővülhet a program.