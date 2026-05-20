Hszinek Putyintól: extra tudású reaktort mutat be Pekingben a Roszatom

Az innovációtól a megvalósításig mottóval rendeznek konferenciát Pekingben. Az eseményen a gyorsneutronos reaktortechnológia legújabb fejlesztéseit mutatják be, a terület az orosz Roszatom egyik erőssége. A konferencia célja a szakemberek tudásának megosztása.

A Roszatom bemutatja egy innovatív multimédiás makettjét Pekingben / Fotó: Roszatom

A május 18. és 21. közötti esemény vezető előadói között francia, amerikai, kínai és dél-koreai nukleáris szakemberek mellett ott vannak az orosz Roszatom képviselői is, akik az oroszországi, a reaktorok IV. generációját képviselő fejlesztésekről beszélnek. Felszólal többek között

Alekszandr Loksin, a Roszatom új atomenergetikai termékek fejlesztéséért felelős vezérigazgató-helyettese,

Jevgenyij Adamov, a nukleáris üzemanyagciklus zárását célzó orosz Proriv (Áttörés) program tudományos igazgatója,

Andrej Petrenko, a Proriv projekt főmérnöke,

Andrej Kasirszkij, a Proriv projekt elemzési osztályának vezetője

és Andrej Mojszejev, a BREST-OD-300-as reaktorfejlesztési projekt tudományos igazgatója.

A Roszatom bemutat Pekingben egy innovatív multimédiás makettet is (a képen), ami a nukleáris üzemanyagciklus zárását célzó, IV. generációs, kétkomponensű energiarendszer működését demonstrálja. A kiállításon külön is ismertetik a gyorsneutronos reaktorok és a zárt nukleáris üzemanyagciklus terén folytatott orosz–kínai együttműködés eddigi eredményeit.

Az üzemanyagciklus zárása egyszerre több problémára orvosság

„Az új, zárt üzemanyagciklust megvalósító platform az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát, és növeli a környezetbiztonságot. A Roszatom vezető szerepet játszik a IV. generációs nukleáris technológiák fejlesztésében: a Bjelojarszki Atomerőmű BN-1200 M gyorsneutronos blokk építésének előkészítése már megkezdődött, a Tomszki régióban pedig először létesítenek közös telephelyen egy ólomhűtéses gyorsneutronos reaktort és egy kevert, urán-plutónium-nitrid üzemanyagot elállító üzemet, amivel egy telephelyen belül valósul meg a zárt nukleáris üzemanyagciklus” – hangsúlyozta Alekszandr Loksin.