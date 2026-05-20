Óvatosan keresik az irányt a blue chipek, kicsit gyengült a forint
A BUX 132 818 ponton nyitott. A pesti parkett vezető indexe egyelőre az irányt keresi. A forint kicsit gyengült ma reggel.
Ázsiára is átragadt a borús amerikai hangulat
Tegnap a tengerentúlon
bizonytalanok voltak a piacok:
- a széles piacot leképező S&P 500,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite
- és a klasszikus Dow Jones ipari átlag
egyaránt közel kétharmad százalékot csúszott.
A globális hozamemelkedési hullám részeként a 30 éves USA-állampapírhozam 2007 óta nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett.
Ma hajnalban Ázsiában
gyászos volt a hangulat:
- a japán Nikkei majd másfél százalékot zuhant,
- a hongkongi Hang Seng háromnegyed százalékot esett,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig közel egyharmad százalékot csúszott.
Továbbra is kockázatkerülő kereskedés látható a piacokon: a befektetők a stabilabb cash-flow-val rendelkező szektorokat (energia, egészségügy, közművek, ingatlan) részesítették előnyben. Ma is óvatos kereskedés várható. Az ezt követő piaci hangulatot pedig jelentős mértékben befolyásolhatja a ma megjelenő Nvidia-gyorsjelentés.
– írták reggeli befektetési hírlevelükben az Equilor elemzői.
Pesti parkett: irányt keresnek a blue chipek
Az OTP 40 750 forinton startol, s ezzel minimális pluszba hajlott.
A Mol 4048 forintról startolt, enyhe mínuszba csúszva.
A Richter 12 360 forintról indult, ez is minimális mínusz.
A Magyar Telekom 2634 forinton kezdett, háromnegyed százalékot csúszva.
A politikai papírok közül esik a 4iG és a Gránit, de pluszba kapaszkodott az MBH.
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Kicsit gyengébb a forint
Valamelyest gyengült a forint a negatív nemzetközi hangulat hatására.
Az euró-forint technikai képe:
- most a 30 napos mozgóátlaggal (362,4 forint) birkózik a kurzus,
- fölötte 364 forintnál húzódik ellenállás,
- míg támasz továbbra is 360 és 360,6 között feszül.
Nyitás előtt 362,25-ig szúrt fel az euró-forint, majd 361,8 alá süllyedt, végül 362 közelében nyitott.