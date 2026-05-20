Óvatosan keresik az irányt a blue chipek, kicsit gyengült a forint

Csak az OTP araszol felfelé. A pesti parketten minimális mínuszba csúsztak a vezető részvények, míg a forint most a gyenge oldalra sodródott.
Faragó József
2026.05.20, 09:11
Frissítve: 2026.05.20, 10:48

A BUX  132 818 ponton nyitott. A pesti parkett vezető indexe egyelőre az irányt keresi. A forint kicsit gyengült ma reggel. 

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiára is átragadt a borús amerikai hangulat

Tegnap a tengerentúlon

bizonytalanok voltak a piacok:

  • a széles piacot leképező S&P 500,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite
  • és a klasszikus Dow Jones ipari átlag 

egyaránt közel kétharmad százalékot csúszott.

A globális hozamemelkedési hullám részeként a 30 éves USA-állampapírhozam 2007 óta nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett.

Ma hajnalban Ázsiában

gyászos volt a hangulat:

  •  a japán Nikkei majd másfél százalékot zuhant,
  • a hongkongi Hang Seng háromnegyed százalékot esett,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig közel egyharmad százalékot csúszott.

Továbbra is kockázatkerülő kereskedés látható a piacokon: a befektetők a stabilabb cash-flow-val rendelkező szektorokat (energia, egészségügy, közművek, ingatlan) részesítették előnyben. Ma is óvatos kereskedés várható. Az ezt követő piaci hangulatot pedig jelentős mértékben befolyásolhatja a ma megjelenő Nvidia-gyorsjelentés.

– írták reggeli befektetési hírlevelükben az Equilor elemzői.

Pesti parkett: irányt keresnek a blue chipek 

Az OTP 40 750 forinton startol, s ezzel minimális pluszba hajlott.

OTP részvény12:47:04
Árfolyam: 40 800 HUF +90 / +0,22 %
Forgalom: 6 941 930 000 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 4048 forintról startolt, enyhe mínuszba csúszva.

MOL részvény12:42:31
Árfolyam: 4 020 HUF -40 / -1 %
Forgalom: 377 872 800 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 12 360 forintról indult, ez is minimális mínusz.

RICHTER részvény12:46:47
Árfolyam: 12 340 HUF -40 / -0,32 %
Forgalom: 796 316 830 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2634 forinton kezdett, háromnegyed százalékot csúszva.

MTELEKOM részvény12:44:28
Árfolyam: 2 626 HUF -28 / -1,07 %
Forgalom: 6 939 785 466 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A politikai papírok közül esik a 4iG és a Gránit, de pluszba kapaszkodott az MBH.

Kicsit gyengébb a forint

Valamelyest gyengült a forint a negatív nemzetközi hangulat hatására. 

Az euró-forint technikai képe:

  • most a 30 napos mozgóátlaggal (362,4 forint) birkózik a kurzus,
  • fölötte 364 forintnál húzódik ellenállás,
  • míg támasz továbbra is 360 és 360,6 között feszül.
Nyitás előtt 362,25-ig szúrt fel az euró-forint, majd 361,8 alá süllyedt, végül 362 közelében nyitott.

