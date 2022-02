Már csak néhány óra és hivatalosan is elstartolnak a XXIV. téli olimpiai játékok, amelyeknek ezúttal a kínai főváros, Peking ad otthont. Bár a sportolók és a tévé előtt ülő nézők – miután a helyszínen szinte sehol sem lehetnek az érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt – már tűkön ülve várják a sporteseményeket, vannak, akik egyre inkább aggódva figyelik a helyzetet.

A Reuters brit hírügynökség riportja szerint az eseményt biztosító vállalatok ugyanis rettegnek attól, hogy ugyanúgy megégetik magukat, mint a 2020-as, ám végül 2021-re tolt tokiói nyári olimpián történt. Akkor ugyanis a járvány okozta sorozatos szálláslemondások, távolmaradások és minimálisra zuhanó jegyeladások miatt több száz millió dollárt buktak a játékokat biztosító cégek.

A Covid árnyékában

Márpedig a koronavírus-járvány azóta sem tűnt el, sőt, már a sokadik hullámával és variánsával kell szembenézni, amely a sportolókat sem kerüli el. Az olimpikonok közül naponta rengeteg versenyzőt szűrnek ki a Covid-teszteken, ami miatt ismét rághatják a körmüket a biztosítók, hiszen ha valaki nem tud elindulni a számában, valószínűleg szedi a sátorfáját és hazautazik, a biztosító pedig fizetheti utána a felmerülő költségeket.

Fotó: AFP

Fenyegető háború

De nem csak emiatt főhet a cégek feje, hiszen még ott van a orosz–ukrán konfliktus is, amely a hírek szerint bármelyik pillanatban eszkalálódhat. Márpedig ha elindul a háború, akkor sok ország inkább rögtön hazamenekíti Kínából a sportolóit és a küldöttségét. Emiatt pedig a tévétársaságok is kárigényt nyújthatnak be, ami valamilyen szinten érthető is: ha például az Egyesült Államok és Kanada jégkorongcsapata otthagyná a játékokat, akkor a sportág iránti érdeklődés alaposan megcsappanna.

„Pekingben most a legnagyobb bizonytalanságot a politikai kockázat okozza” – mondta a hírügynökségnek Duncan Fraser, egy nemzetközi sport- és szórakoztatóipari eseményekre szakosodott biztosítási cég brókere.

Így is megéri

Az olimpiát biztosító társaságoknak tehát van miért aggódniuk, de közben így is megéri nekik beszállni az eseménybe, a nyári játékok esetében például 3 milliárd dolláros üzletről van szó. A téli olimpia persze valamivel kisebb méretű mind a sportolók, mind pedig a nézők számában, de így is lehet vele keresni, ha minden a tervek szerint megy. Azt, hogy ez így lesz-e, most nagyon nehéz megjósolni.

A Reuters szerint az egyik legnagyobb partner, a német Allianz 2028-ig élő szerződéssel rendelkezik, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eseményeit biztosítsa. A cég – bár a szerződés részleteiről nem kívánt beszámolni – a hírügynökségnek elárulta, a NOB tagjainak és sportolóknak is nyújt biztosítást, amely több területre is kiterjed.