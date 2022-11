Újabb katari botrány: élő adásban rabolták ki az argentin riportert a szurkolói zónában

Hiába fordított óriási figyelmet a biztonságra Katar és mozgósítottak jelentős rendőri erőket a focivébére, így is történnek kellemetlen incidensek a tornán, amely már eddig is a botrányoktól volt hangos. Noha az argentin válogatott majd csak kedden lép pályára, már tegnap is a vébé volt a fő témája a híradóknak. Az egyik ismert argentin riporter ugyanis rablás áldozata lett – írja a Marca.

Fotó: Jung Yeon-je / AFP

Dominique Metzger a dohai stadion mellől, a szurkolói zónából jelentkezett be élőben, hogy a helyi hangulatról beszámoljon. Az anyag során több, jó hangulatban lévő szurkolót is megszólaltatott, ám utólag kiderült, nem biztos, hogy ez jó ötlet volt.

Metzger ugyanis utólag, mikor kijött a szurkolók tömegéből vette észre, hogy valaki közben kirámolta a táskáját, míg ő élő adásban volt, addig ellopták a pénztárcáját. A leginkább kellemetlen a dologban nem csak a pénz elvesztése, de

a tárcában volt minden irata, vagyis úgy rekedt külföldön, hogy semmilyen igazolvány nem maradt nála.

A sajnálatos eset, hogy a lopást a tévések kamerája nem rögzítette.

A riporter azóta már megtette feljelentését a katari rendőrségen, ahol a nyomozók biztosították: mindent megtesznek, hogy előkerítsék ellopott értékeit, a helyszínen ugyanis vannak térfigyelő kamerák és arcfelismerő programokat is lefuttatnak majd. Ugyanakkor kissé meg is lepődött, amikor az egyik rendőrnő megkérdezte tőle, hogy pontosan milyen büntetést szeretne kiszabni az elkövetőre.

Szeretné öt évre börtönbe csukatni, vagy esetleg deportáltatni?

– faggatta a rendőr a riportert, aki saját bevallása szerint annyit tudott mondani, hogy ő csak szeretné visszakapni a holmiját.