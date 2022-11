Vb 2022: aggódnak a szponzorok Katar miatt, cserbenhagyta őket a FIFA

Nem csitul a pénteken kirobbant botrány a katari focivébé kapcsán. Mint ismert: a házigazda arab ország az utolsó előtti pillanatban mégis visszakozott a sörmegállapodásból, és két nappal a torna kezdete előtt, korábbi ígéretével ellentétben mégis betiltotta az alkohol értékesítését a stadionok körül. Ez persze csak az átlagos drukkerekre vonatkozik, a VIP-boxokban továbbra is folyhat a sör és a bor.

Az ügy miatt a The Guardian cikke szerint egyre több szponzorcég érzi úgy, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) cserbenhagyta őket. Mint ismert: a legkellemetlenebb helyzetbe a Budweiser került, amely nemcsak a 75 millió dolláros szponzorációs díjat fájlalhatja, hanem azt is, hogy óriási összegeket költöttek reklámokra, illetve az előkészületekre, és rendben felállították sörsátraikat a kijelölt helyszíneken.

A brit lap szerint most több vébészponzor is azon tanácskozik egymás között, hogy az utolsó pillanatos kifarolás a megállapodásból nem számít-e szerződésszegésnek.

Ebben az esetben ugyanis a FIFA kénytelen lesz mélyen a zsebébe nyúlni, hogy kártalanítsa a joggal morgó vállalatokat.

A FIFA azzal próbálja menteni a menthetőt, hogy ismét közölték: alkoholmentes italokat továbbra is értékesíthetnek az érintett cégek. Igenám, de egy focimeccsen ezzel nem sokra mennek a sörgyárak.

Megbundázták a nyitómeccset?

A katari világbajnokság vasárnap 17 órakor kezdődik magyar idő szerint, de már a torna nyitómeccse körül is botrány van. A Marca már napokkal ezelőtt is arról írt, hogy állítólag Katar – amely Ecuadorral méri össze erejét az első találkozón – nyolc vendégjátékost is lefizetett, hogy adják le nekik a meccset 1-0-s győzelemmel. A hírek szerint a dél-amerikai focisták összesen 7,4 millió dollárnyi kenőpénzt kaptak. Az érintettek természetesen tagadják a vádakat.