Vége a várakozásnak, elrajtolt a foci-vb

A focirajongók legnagyobb örömére vasárnap délután a hivatalos nyitóünnepséggel elrajtolt a 2022-es FIFA labdarúgó világbajnokság. A nyitómérkőzést 17 órától a házigazda Katar játssza Ecuador ellen. A tornára magát kvalifikált 32 nemzeti válogatott küzdelmeit közel egy hónapig követhetik figyelemmel világszerte a sportszeretők a december 18-i döntőig.

Fotó: Ronald Wittek / MTI

Nemcsak minden idők legdrágább, hanem minden bizonnyal a legmegosztóbb tornája is egyben a szokatlan időpontban megrendezett sivatagi viadal, amit már az indulás előtt megannyi botrány és ellentmondás kísér. A 300 milliárd dollárra hízó rendezési költségek, a kandidációt övező korrupciós vádak, a rabszolgamunkával épített stadionok és az emberi jogi aggályok a szervezők minden törekvése ellenére is beárnyékolják a rajtot, még ha régi diplomáciai ellentétek oldására kedvezőnek is bizonyult az esemény.

A legelszántabb, nemzeti csapatukért a helyszínen szurkoló látogatóknak a méregdrágán, lényegében sátorszállást kínáló szurkolói falu okozhatott újabb megdöbbenést, de vélhetően keserű szájízt hagy maga után az utolsó pillanatban elrendelt sörtilalom is. Igaz, utóbbi kijátszására a legleleményesebbek már meg is találták a biztosnak tűnő módszert.

Fotó: RAUL ARBOLEDA / AFP

Bár a magyarokat állítólag egyre kevésbé érdekli a világbajnokság, Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos meghívottként várhatóan ott lesz majd az eseményen. A kormányfő meglepetésgyőzelemre számít, ám a fogadóirodáknál viszont, az oddsok alapján jelenleg az ötszörös győztes brazilok a legesélyesebbek (4,60-as odds), és a Neymarral, Vinícius Júniorral, Gabriel Jesusszal, Casemiróval Katarba érkező Selecao kerete valóban alkalmasnak tűnik arra, hogy 2002 után újra csúcsra érjen. Egy másik dél-amerikai csapat, Argentína (6,00) is a nagy esélyesek közé tartozik, tekintve azt is, hogy Messiék 2019 nyara óta veretlenek tétmeccsen, és tavaly Brazíliában nyerték meg a Copa Américát.