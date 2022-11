Katar mindent bevetett a világ meggyőzésére, de ez sem biztos, hogy elég lesz

A CNN bebörtönzésekről, ivóvíz hiányáról és embertelen körülményekről ír Habár az amerikai CNN nem tudta bizonyítani a brit Guardian állítását, miszerint közvetlenül a vb-előkészületek során legalább 6750 dél-ázsiai vendégmunkásként hunyt el, azt sikerült kiderítenie, hogy az emigránsok milyen körülmények között dolgoztak Katarban. Egy nepáli arról mesélt a portálnak, hogy a nyílt utcán tartóztatták le, majd börtönözték be, amiért a helyi törvényeket megszegve másodállást vállalt. Később több száz társával együtt kitoloncolták, és azóta is hiába várja a fizetését. Honfitársa pedig arról beszélt, hogy 192 dolláros havi bérért sokszor a hátán cipelte fel a hatodik-hetedik emeletre az építőanyagot, máskor pedig a tűzön napon ásott öt-hét méteres árkot. A katari előírások szerint egyébként a nagy, 40 fokot meghaladó hőségben 11.30 és 15 óra között nem dolgozhattak volna, de ezt csupán egy munkáltatója tartotta be. Felidézte, hogy többen elájultak a kimerültségtől, sokan hőgutát kaptak, és amikor megálltak inni, azzal fenyegették őket, hogy a szünetet levonják a fizetésükből. Sokszor nem is kaptak vizet, vagy olyan helyen dolgoztak, ahol nem volt ivóvíz, ekkor a házakba kopogtattak be, mert annyira szomjasak voltak. A legtöbbjük már sokszor megbánta, hogy Katarban munkát vállalt, a munkaközvetítők díja miatt ráadásul sokan adósságba is verték magukat.