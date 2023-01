A francia PSG 5–4-re legyőzte az al-Nászr és az al-Hilal játékosaiból álló csapatot, a szaúdi gálameccsen Cristiano Ronaldo kétszer, Lionel Messi és Kylian Mbappé egyszer-egyszer talált a kapuba.

Fotó: AFP

A találkozó első gólját Messi szerezte, majd Ronaldo büntetőből válaszolt – a tizenegyest a portugál legenda harcolta ki, pontosabban vállalta be az ezzel járó fájdalmat: korábbi csapattársával, Keylor Navasszal startolt a beívelt labdára, ám a kapus a labda helyett Ronaldo fejét találta el. A Manchester Unitedtől botrányos körülmények között távozó Aranylabdás rövid ideig fel sem tudott kelni, ám végül olyannyira rendbe jött, hogy a büntető elvégzését is magára vállalta. Később a PSG is tizenegyeshez jutott, ám Neymar hibázott.

A találkozó összefoglalóját az alábbi videóban lehet megtekinteni.

