Sokat érhet Verstappen összetört Herendi kupája Akár árfelhajtó ereje is lehet annak a balesetnek, amely vasárnap délután történt a Forma–1-es Magyar Nagydíjon. Mint arról a Világgazdaság is beszámolt: a második helyezett Lando Norris ünneplés közben túl erősen vágta a pódiumhoz pezsgőjét, melynek következtében a győztes Max Verstappen Herendi trófeája leborult és összetört. A többhónapos munkával, kézzel készített, mintegy 15 millió forintos, törött serleg valószínűleg így is felkeltette a sportrelikviákra vadászók érdeklődését, bár új értékét nehéz lenne megsaccolni a lapunk által megkérdezett szakértő szerint.