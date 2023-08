Európában milliárdosok, itthon milliomosok lesznek a legjobb focisták A sportági európai szövetség (UEFA) által a 2021–2022-es pénzügyi évre vonatkozóan kiadott üzleti jelentéséből kiderül, hogy a magyar bajnokság a koronavírus-járvány után is folytatta fejlődését a játékosbérek szempontjából, így az európai ligák sorában már a 18. helyet foglalja el a fizetésekre fordított kiadások alapján a maga 93 millió eurójával. Az idényvégi árfolyammal átszámítva ez 36,6 milliárd forintot jelent, vagyis csapatonként valamivel több mint 3 milliárd forintot. Ebben az összegben azonban nemcsak a labdarúgók, hanem az egyéb alkalmazottak – orvosi stáb, edzők, irodai, adminisztrációs alkalmazottak – fizetése is benne van. Az Mfor.hu számításai szerint a legutóbbi kiírásban a bérköltség 58,5 százalékát tette ki a futballisták bére, míg az egyéb alkalmazottakra 41,5 százalék jutott, ez pedig azt jelenti, hogy a 93 millió euróból 54,4 millió euró (21,4 milliárd forint) a focisták fizetését fedezte, ami együttesenként 1,7 milliárd forintos kiadás egy évadra. A Transfermarkt adatai szerint ebben az időszakban az NB I.-es keretek átlaglétszáma 39 fő volt, azaz az ott játszó havi átlagfizetése 3,8 millió forintra rúgott az UEFA kimutatásai alapján. Ez mindenesetre csak egy átlag, amelyet a számos külföldit foglalkoztató klubok húznak felfelé (Ferencváros, Puskás Akadémia vagy korábban a Fehérvár). Azóta az is kiderült, hogy a második helyen záró kecskemétieknél például még kétmillió forintos fizetések sincsenek.