Nagyot megy az 59 ezres követőbázissal rendelkező Away Day Tours Facebook-oldalán a Bozsik Arénában kapható rántott húsos szendvics, korsó sör kombó. A Budapest Honvéd stadionjában 1680 forinttért kínálják e menüt, amelyért az angolok oda meg vissza vannak.

Fotó: Laszlo Balogh / Kispest Honvéd Futball Club Facebook

Közülük sokan a bejegyzésből tudták meg, hogy a kispestiek immár az NB II-es labdarúgó-bajnokságban játszanak.

A fene egye meg, tényleg másodosztályú lett a Honvéd?

– írja az egyik brit kommentelő, míg a másik megjegyzi, hogy gyerekként nagy rajongója volt a csapatnak. Az ár láttán egy harmadik pedig úgy fogalmaz, hogy az Egyesült Királyság az egyetlen hely, ahol mindig lehúzzák a fociszurkolókat.

Korábban a Footy Scran nevű, félmillió követővel rendelkező Twitter-oldal mutatta be, hogy milyen ételek várják a magyar stadionokban a drukkereket. Noha az ezer forintba kerülő szelet zsíros kenyér lila hagymával és egy korsó sörrel sok magyarnak kellemes emlék, a nyugati étkekhez szokott olvasóknál igencsak kiverte a biztosítékot. „Nem hiszem el, hogy valaki nyersen eszik hagymát kenyérrel!” – posztolta az egyik illető, akivel erre sokan egyetértettek.

A két walesi férfi által működtetett Away Day Tours egyébként a Ferencváros mérkőzésére is ellátogatott, bár az ott készült disznóhúsos fotójukról többen azt állítják, hogy hamis és nem a valóságot tükrözi. Az egyik szimpatizáns fel is töltött egy képet, hogy megmutassa, miként is néz ki igazából ez a szendvics a Groupama Arénában (a korsó sörrel együtt 2 ezer forint).

Visszatérve a Budapest Honvédra, az egyesület a 2022-es pénzügyi beszámolója szerint tavaly 3,97 milliárd forint összbevételre tett szert, bérköltsége 2,73 milliárd, míg

adózott eredménye 1,27 milliárd forint volt.

A kispestiek jelenleg a Merkantil Bank Liga kilencedik helyén állnak, játékoskeretük piaci összértéke 3,38 millió euró (1,3 milliárd forint) a Transfermarkt szerint.